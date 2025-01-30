В Баку ответили французскому министру

Сожалеем, что 29 января 2025 года во время дебатов в Сенате министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в очередной раз попытался распространить утверждения о так называемом "вмешательстве" Азербайджана в вопрос заморских территорий Франции.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана, опубликованной в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

Отмечается, что комментарий министра иностранных дел Франции, обвиняющего Азербайджан во "вмешательстве" в вопрос заморских территорий, является попыткой Франции скрыть свое бездействие касательно требований коренного населения Новой Каледонии.

"Именно Франция, всегда вмешиваясь в региональные вопросы, пыталась сорвать процесс, проводимый Азербайджаном в направлении восстановления мира и стабильности. Бакинская инициативная группа как НПО стремится донести до общественности колониальную политику Франции и ее проблемы на заморских территориях. Попытки дискредитировать работу таких групп подрывают процесс деколонизации.

Шантаж в отношении Азербайджана вместо того, чтобы положить конец репрессивной политике в отношении коренного населения Новой Каледонии, где только в прошлом году в результате применения силы погибло не менее 14 человек и многие получили ранения, демонстрирует, насколько бесполезна внешнеполитическая стратегия Франции.

Кроме того, нет смысла в злоупотреблении Францией своей ролью и ресурсами в различных международных организациях, чтобы оказать давление на международные НПО, которые стремятся вести пропаганду против неоколониальной политики. Это не сработает. Мы решительно отвергаем и осуждаем антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Франции", - подчеркивается в заявлении МИД.