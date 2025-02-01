https://news.day.az/politics/1727101.html Новый посол Турции в Азербайджане приступил к работе Новый посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн приступил к исполнению своих обязанностей. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Турции в Азербайджане. Напомним, что 11 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.
Новый посол Турции в Азербайджане приступил к работе
Новый посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн приступил к исполнению своих обязанностей.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Турции в Азербайджане.
Напомним, что 11 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.
14 декабря прошлого года завершился срок дипломатической деятельности в Азербайджане посла Турции Джахита Багчи.
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