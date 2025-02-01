Новый посол Турции в Азербайджане приступил к работе

Новый посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн приступил к исполнению своих обязанностей.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило посольство Турции в Азербайджане.

Напомним, что 11 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.

14 декабря прошлого года завершился срок дипломатической деятельности в Азербайджане посла Турции Джахита Багчи.