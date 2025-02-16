https://news.day.az/politics/1730577.html МИД Азербайджана распространило заявление в связи с так называемыми «внеочередными президентскими выборами», проведенными в Абхазском регионе Грузии Азербайджанская Республика еще раз подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые "внеочередные выборы президента", проведенные 15 февраля 2025 года в Абхазском регионе Грузии, а также их результаты.
МИД Азербайджана распространило заявление в связи с так называемыми «внеочередными президентскими выборами», проведенными в Абхазском регионе Грузии
Азербайджанская Республика еще раз подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые "внеочередные выборы президента", проведенные 15 февраля 2025 года в Абхазском регионе Грузии, а также их результаты.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, распространенном в связи с так называемыми "внеочередными президентскими выборами", проведенными в Абхазском регионе Грузии.
Отмечается, что Азербайджан сторонник мирного решения абхазского вопроса в соответствии с нормами и принципами международного права.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре