Выход Армении из ОДКБ отменяется?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянские СМИ распространили любопытную новость. Левон Тер-Петросян вчера в своем особняке встретился с послом России в РА Сергеем Копыркиным. Сообщается, что в ходе более чем часовой беседы были затронуты вопросы, касающиеся армяно-российских отношений, внутренней ситуации в Армении и региональной безопасности. За несколько дней до этого Тер-Петросян встретился с послом Ирана в Армении Мехди Собхани, с которым беседовал полтора часа.

По информации СМИ, правда, еще неподтвержденной, исполнить роль дипломата Тер-Петросяна откомандировал сам Никол Пашинян. При посредничестве первого президента Армении премьер-министр пытается найти путь к примирению с Россией. Последние события с участием США показали изменение погоды на западном фронте, и теперь Ереван спешит отсылать месседжи Москве. Европейские покровители оказались слабым звеном, а сильное звено в лице Штатов больше не делает ставки на Армению. США теперь делают ставку на взаимодействие с Россией, а Евросоюз, куда только-только собралась Армения, стоит по стойке смирно в ожидании дальнейших приказаний.

Источники армянских СМИ сообщают, что Россия поставила перед Ереваном, в основном, два условия для спасения Никола Пашиняна и его испорченной репутации. "Во-первых, он должен закрыть мучительную тему выхода из ОДКБ. Например, заявив, что получил ответы на волнующие его вопросы. И во-вторых, начать обсуждение взаимоприемлемых вариантов с российской стороной в вопросе контроля над железной дорогой", - пишут СМИ.

Под контролем над железной дорогой, думается, подразумевается Зангезурский коридор. Напомним, что согласно Трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, контроль над этими коммуникациями должна осуществлять российская сторона. Однако решением правительства Армении российские пограничники будут выведены, и Россию это совсем не устраивает.

Что же, посмотрим, как Никол Пашинян будет выворачиваться из того клубка проблем, в которые загнал страну, да и себя любимого тоже.