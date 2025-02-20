15-я пленарная сессия АПА завершила свою работу

В административном здании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана завершила свою работу 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), посвященная теме "Роль парламентской дипломатии в укреплении многостороннего сотрудничества в Азии", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В работе сессии приняли участие представители парламентов стран-членов АПА, делегаты от международных организаций и другие официальные лица.

В рамках церемонии закрытия были обсуждены и утверждены годовые отчеты различных постоянных комитетов АПА. Представленные отчеты охватывали деятельность важных структур, таких как постоянный комитет по социальным и культурным вопросам, постоянный комитет по бюджету и планированию, постоянный комитет по экономическому и устойчивому развитию, постоянный комитет по политическим вопросам. В отчетах, представленных каждым комитетом, были затронуты такие актуальные вопросы, как развитие межпарламентского сотрудничества в Азиатском регионе, укрепление экономической и социальной стабильности, бюджетное планирование и углубление политического диалога.

Кроме того, на сессии были утверждены вице-президенты АПА на 2025 год и выдвинута кандидатура президента АПА на 2026-2027 годы. Эти решения призваны обеспечить эффективное и последовательное продолжение дальнейшей деятельности ассамблеи.

На пленарном заседании также был обсужден и единогласно утвержден ряд поправок к Уставу АПА и внутренним правилам, рекомендованным Исполнительным советом. Данные изменения направлены на совершенствование механизмов деятельности ассамблеи и повышение эффективности структуры управления.

После обсуждения других важных вопросов в рамках сессии 15-е пленарное заседание АПА было объявлено официально закрытым. Подчеркнуто, что решения, принятые в рамках дальнейших планов деятельности организации, внесут существенный вклад в укрепление мира, стабильности и развития в Азиатском регионе.