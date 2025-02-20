Азербайджан и Иран обсудили расширение сотрудничества

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу со спикером Исламского консультативного совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом, который находится с визитом в Баку для участия в 15-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Об этом в четверг сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.

Согласно информации, на встрече было подчеркнуто, что Баку организовал пленарное заседание на высоком уровне, отмечено, что подобные мероприятия являются важной площадкой для обсуждения ряда глобальных вопросов, а также создают хорошую возможность для обсуждения связей между государствами-членами организации.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что этот первый визит Мохаммада-Багера Галибафа в Азербайджан поспособствует развитию отношений между двумя странами. Отмечалось, что у народов Азербайджана и Ирана общие исторические, религиозные и культурные ценности и это составляет основу сегодняшних отношений между нашими странами, являясь в то же время хорошим фундаментом для дальнейшего расширения связей. Напомнив о взглядах Президента Ильхама Алиева на принципы внешней политики Азербайджана и на современную систему международных отношений, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что это - принципы дружбы, невмешательства во внутренние дела друг друга, соблюдение международных обязательств и проявление взаимного уважения.

Председатель Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подчеркнул значимость организованного в Баку 15-го пленарного заседания АПА и актуальность вынесенных на обсуждение решений. Он отметил, что его страна заинтересована в развитии отношений со всеми соседними государствами, и что Азербайджан занимает особое место в этой политике. Он выразил уверенность, что в будущем усилия по расширению сотрудничества между двумя странами в различных сферах будут нарастать.

На встрече обсуждались расширение связей между нашими парламентами как важный аспект межгосударственных отношений и сотрудничество в международных парламентских организациях.

Стороны также обсудили новые возможности и перспективы, имеющиеся сегодня в регионе Южного Кавказа. В этой связи было отмечено значение формата сотрудничества "3+3", созданного по инициативе Азербайджана. Было доведено до внимания, что вмешательство внерегиональных иностранных сил не сулит ничего хорошего. Мохаммад-Багер Галибаф также выразил полную поддержку Ирана платформе "3+3" и уверенность в том, что этот формат будет способствовать миру и стабильности в регионе, а также развитию политического и экономического сотрудничества.

Особо была подчеркнута важность транспортных коммуникаций в регионе, в том числе коридора "Север - Юг" и дорожного сообщения, которое соединит Восточный Зангезур с Нахчываном.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.