Запуск новой программы Итало-азербайджанского университета - важный шаг в укреплении сотрудничества двух стран

Запуск новой программы Итало-азербайджанского университета является очередным важным шагом в укреплении сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо на церемонии запуска новой программы Итало-азербайджанского университета в университете ADA.

По его словам, запуск бакалаврской программы станет еще одной значимой вехой в развитии факультета продовольственных и сельскохозяйственных наук.

Посол подчеркнул важность университета не только как центра обмена знаниями и опытом, но и как хаба инноваций и новых решений, направленных на преодоление глобальных вызовов, таких как изменение климата, опустынивание, нехватка продовольствия и перенаселение.

"Роль такой школы сегодня становится еще более значимой, чем можно было представить несколько лет назад. Уверен, она также поможет продолжить наследие и идеи, озвученных на недавно прошедшей в Баку конференции COP29, успешно организованной азербайджанским председательством и ООН", - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Итало-азербайджанский университет будет способствовать расширению возможностей для обмена опытом, обучения, совместной работы, а также развитию новых деловых контактов.

"Присутствие сегодня на церемонии представителей бизнеса из Азербайджана и Италии - тому подтверждение", - добавил посол.

Напомним, что 2 апреля 2022 года в кампусе университета АDА в Баку состоялась церемония закладки фундамента Итало-азербайджанского университета. В его структуре будут работать два института - Институт сельского хозяйства и наук о питании, а также Институт дизайна и архитектуры. Кроме того, на территории кампуса планируется строительство студенческих общежитий.