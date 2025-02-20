Азербайджан и Израиль готовятся к очередному заседанию Совместной межправкомиссии

Обсуждены вопросы повестки, связанные с экономическим сотрудничеством между Азербайджаном и Израилем и проведением очередного заседания Совместной межправительственной комиссии.

Как сообщает Day.Az, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.

Согласно информации, обсуждения были проведены на встрече в формате видеоконференции в министерстве финансов Израиля с министром, сопредседателем Совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии Зеэвом Элкином.