https://news.day.az/politics/1731729.html Азербайджан и Израиль готовятся к очередному заседанию Совместной межправкомиссии Обсуждены вопросы повестки, связанные с экономическим сотрудничеством между Азербайджаном и Израилем и проведением очередного заседания Совместной межправительственной комиссии. Как сообщает Day.Az, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.
Азербайджан и Израиль готовятся к очередному заседанию Совместной межправкомиссии
Обсуждены вопросы повестки, связанные с экономическим сотрудничеством между Азербайджаном и Израилем и проведением очередного заседания Совместной межправительственной комиссии.
Как сообщает Day.Az, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.
Согласно информации, обсуждения были проведены на встрече в формате видеоконференции в министерстве финансов Израиля с министром, сопредседателем Совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии Зеэвом Элкином.
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