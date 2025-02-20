Обсуждены актуальные вопросы текущей повестки сотрудничества Азербайджана и Украины

20 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Украины Олександра Мищенко.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы текущей повестки дня сотрудничества между двумя странами, а также ситуация в регионе.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность постоянно демонстрируемой двумя странами позиции в отношении суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности границ, а также взаимоотношений между странами, основанных на фундаментальных принципах международного права и взаимном уважении.

Украинская сторона высоко оценила вклад Азербайджана в восстановление и реконструкцию пострадавших от конфликта регионов Украины, а также гуманитарную помощь, оказанную народу Украины.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Украины. Со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил замминистра Самир Шарифов, а со стороны Украины - Олександр Мищенко.