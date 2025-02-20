Между Пакистаном и Азербайджаном сформировались связи высокого уровня

20 февраля спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с парламентской делегацией во главе с председателем Сената Пакистана Сейедом Юсуфом Резой Гилани, прибывшей в нашу страну для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса.

В ходе встречи отмечалось, что данный визит и существующие между нашими странами тесные политические контакты являются очередным проявлением дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном. Стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном основаны на принципах дружбы и братства, и развиваются по восходящей линии во всех сферах.

Говоря об особой роли визитов на высоком уровне в развитии отношений между двумя странами, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подчеркнула значимость визитов Президента Ильхама Алиева в Пакистан, визитов премьер-министров Пакистана в Азербайджан, а также подписанных документов. В ходе беседы также было отмечено, что взаимодействие между нашими парламентами оказывает важное влияние на развитие отношений государств; между законодательными органами установлено очень эффективное сотрудничество. Наши парламенты тесно сотрудничают в ряде международных организаций. Сотрудничество парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции в трехстороннем формате было оценено как одно из достижений наших стратегически союзных стран.

В ходе встречи спикер Сахиба Гафарова рассказала о деятельности Парламентской сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева, о проделанной работе над институциональным развитием структуры в период председательства Азербайджана, о ходе мирного процесса с Арменией, и о предвзятом отношении некоторых европейских организаций и государств к Азербайджану после полного восстановления им собственных суверенитета и территориальной целостности.

Спикер Сената Пакистана Сайед Юсуф Реза Гилани поблагодарил за гостеприимство и высокий уровень организации 15-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи, и отметил, что это его первый визит в Азербайджан. Он добавил, что Пакистан и Азербайджан - братские страны, неизменно поддерживающие друг друга, а наши народы разделяют общие ценности. Пакистан является одной из стран, не установивших дипломатических отношений с Арменией. За годы, прошедшие с установления дипломатических отношений между Пакистаном и Азербайджаном в 1992 году, сформировались связи высокого уровня во всех сферах, в том числе между нашими парламентами.

Исламская Республика Пакистан последовательно поддерживает справедливую позицию Азербайджана по вопросам, вызывающим обеспокоенность азербайджанского народа, и делает это как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Азербайджанский народ высоко ценит поддержку Пакистаном справедливой позиции нашей страны, основанной на нормах и принципах международного права, и в свою очередь, Азербайджан всегда демонстрирует свою поддержку Пакистану, говорилось в ходе беседы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим интерес для обеих сторон.