https://news.day.az/politics/1731752.html Азербайджанские парламентарии встретились с президентом ПА ОБСЕ - ФОТО Сегодня в Вене начала работу 24-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как сообщает Day.Az, в рамках сессии делегация Милли Меджлиса Азербайджана провела встречу с президентом ПА ОБСЕ Пиа Каумой. На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, значение организации в глобальных процессах и роль Азербайджана.
Азербайджанские парламентарии встретились с президентом ПА ОБСЕ - ФОТО
Сегодня в Вене начала работу 24-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Как сообщает Day.Az, в рамках сессии делегация Милли Меджлиса Азербайджана провела встречу с президентом ПА ОБСЕ Пиа Каумой.
На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, значение организации в глобальных процессах и роль Азербайджана.
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