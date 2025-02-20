https://news.day.az/politics/1731752.html

Азербайджанские парламентарии встретились с президентом ПА ОБСЕ - ФОТО

Сегодня в Вене начала работу 24-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как сообщает Day.Az, в рамках сессии делегация Милли Меджлиса Азербайджана провела встречу с президентом ПА ОБСЕ Пиа Каумой. На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, значение организации в глобальных процессах и роль Азербайджана.