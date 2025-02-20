Азербайджанские парламентарии встретились с президентом ПА ОБСЕ

Сегодня в Вене начала работу 24-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщает Day.Az, в рамках сессии делегация Милли Меджлиса Азербайджана провела встречу с президентом ПА ОБСЕ Пиа Каумой.

На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, значение организации в глобальных процессах и роль Азербайджана.