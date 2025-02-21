https://news.day.az/politics/1731820.html Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает - ВИДЕО Активность "наблюдателей" Европейского Союза, размещенных на границе с Азербайджаном, не стихает, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Trend представляет новые видеокадры, поступившие в редакцию.
Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает - ВИДЕО
Активность "наблюдателей" Европейского Союза, размещенных на границе с Азербайджаном, не стихает, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Trend представляет новые видеокадры, поступившие в редакцию.
На двух автомобилях марки Toyota, принадлежащих ЕС, "наблюдатели" приблизились к границе Армении с Азербайджаном и начали следить за азербайджанскими территориями.
Деятельность "наблюдателей" не осталась незамеченной военнослужащими Государственной пограничной службы, которые бдительно охраняют границы Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре