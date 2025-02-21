Утверждены требования к проектированию и эксплуатации аэропортов и аэродромов

В Азербайджане утверждены требования к проектированию и эксплуатации аэропортов и аэродромов.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

С утвержденными требованиями можно ознакомиться, пройдя по ссылке.