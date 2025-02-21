https://news.day.az/politics/1731864.html Утверждены требования к проектированию и эксплуатации аэропортов и аэродромов В Азербайджане утверждены требования к проектированию и эксплуатации аэропортов и аэродромов. Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. С утвержденными требованиями можно ознакомиться, пройдя по ссылке.
Утверждены требования к проектированию и эксплуатации аэропортов и аэродромов
В Азербайджане утверждены требования к проектированию и эксплуатации аэропортов и аэродромов.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
С утвержденными требованиями можно ознакомиться, пройдя по ссылке.
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