Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск назвал проармянского конгрессмена Адама Шиффа преступником.

Как передает Day.Az, соответствующий комментарий Маск оставил в соцсети Х под публикацией Чарли Кирка - известного консервативного активиста и основателя движения Turning Point USA.

Пост предпринимателя вызвал настоящий ажиотаж: ответ уже собрал более 20 миллионов просмотров, а около 300 тысяч пользователей выразили согласие с его мнением.

Причиной обсуждения стало видео, опубликованное Кирком. В ролике известный адвокат Каш Патель рассуждает о деятельности Шиффа, заявив, что тот является "худшим преступником в Конгрессе США за последние 250 лет". Слова Пателя прозвучали в контексте давних обвинений в адрес конгрессмена, который не раз становился объектом критики за свою политическую активность и спорные решения.

Недавний судебный приговор обвинённому в коррупции сенатору-демократу Бобу Менендесу (который тоже любит лизать армянский сапог) вызвал волну новых предположений о возможных "последователях". Учитывая заявление Маска и обвинения Пателя, очевидно, что очередь на скамью подсудимых уже движется к Шиффу. Его звёздный час уже не за горами.