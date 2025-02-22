Безумие реванша: преступник Саргсян снова зовет к войне

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня, 22 февраля, исполняется 37 лет с того дня, когда в развязанном Арменией карабахском конфликте пролилась первая кровь.

Первыми жертвами карабахского конфликта стали азербайджанцы. 22 февраля 1988 года группа жителей Агдама устроила шествие в Ханкенди, чтобы выразить протест против незаконных действий Еревана и руководства тогдашней НКАО, постановивших аннексировать Карабах. Шли они туда не с оружием, это была мирная акция. Но армяне встретили их около Аскерана не с голыми руками. В результате 23-летний Али Гаджиев и 16-летний Бахтияр Гулиев были убиты сепаратистами. Это была первая кровь в растянувшемся на многие годы конфликте, и пролила ее армянская сторона. Первыми жертвами претензий Армении на азербайджанские земли были не армяне Сумгайыта, а молодые агдамцы Али и Бахтияр. Хотя надо уточнить, что эти ребята были первыми жертвами конфликта на территории Азербайджана, потому что за несколько месяцев до этого в Армении во время этнических чисток уже были жертвы среди мирного азербайджанского населения.

Учитывая причастность руководства СССР к вспышке армянского национализма и агрессивного сепаратизма в регионе, не удивительно, что все документы по этому делу впоследствии были увезены в Москву, а следствие прекращено.

После Второй карабахской войны брат Али Гаджиева сумел разыскать его могилу на кладбище освобожденного от оккупации села Гарагаджи Агдамского района. На поиски, как писали местные СМИ, ушло три года, потому что кладбище было полностью разрушено оккупантами. Но настойчивые поиски в конце концов дали результат.

Армянская сторона, конечно же, не принимает во внимание убийство мирных азербайджанцев под Аскераном 22 февраля 1988 года и, тем более, не признает убийств азербайджанцев на территории Армении осенью 1987 года. Создан нарратив о том, что карабахский конфликт начался с событий в Сумгайыте, очередную годовщину которых, кстати, армянство готовится "праздновать" на будущей неделе.

Но факт остается фактом - 22 февраля 1988 года армянские сепаратисты пролили первую кровь на карабахской земле. Сегодня эта земля сполна отплатила убийцам.

Февральские "праздничные" даты для армянских реваншистов не ограничиваются лишь сумгайытскими событиями. 20 февраля вся реваншистская шушера собралась на Ераблуре отмечать 37-ю годовщину начала карабахского конфликта. Согласно СМИ, на это мемориальное кладбище сползлись самые сливки преступного карабахского клана, сепаратистской тусовки и "ветеранов". Говорилось о "национальном пробуждении", "победе", о "праве на возвращение и самоопределение", о реванше, разумеется. В числе собравшихся были бывшие так называемые "депутаты", "министры" ликвидированного сепаратистского режима и разная мелочевка из числа добровольно переехавших в Армению карабахских армян.

Сепаратисты, сморкаясь в платочки, вспоминали свои несбывшиеся надежды. Из сказанного можно сделать вывод не только о наличии в соседней стране неизлечимого контингента, но и о том, что националистическая прослойка по-своему несчастна, так как продолжает думать, будто переговоры четверть века велись вокруг статуса Карабаха, а потом пришел Пашинян и все испортил.

Праздничное настроение еще более разукрасил своим посланием сам экс-президент Армении Серж Саргсян. Саргсян решил поплакать над осколками несостоявшегося армянского "величия" с расстояния. Наверное, чтобы не встречаться лишний раз с душами погибших по его вине армян. Наверняка, этого преступника и без того мучают кошмары.

Судя по всему, уже понесенных Арменией потерь Сержу кажется мало, поэтому он призвал в своем послании к расширению Ераблура. Не прямым текстом, конечно. Саргсян призвал армян освежить память, избавиться от боли потерь, переоценить настоящее и продолжить бороться за аннексию понравившейся им территории Азербайджана. Память должна побуждать к действию, заявил военный преступник. Поэтому, считает он, армянам не следует прислушиваться к конструктивным высказываниям руководства страны, а вместо этого им следует продолжать держаться за свои националистические идеи, отбросить страхи и... "вновь добиться победы". "Народ, потерявший память, рано или поздно теряет и свое будущее", - глубокомысленно заметил Серж Саргсян.

Саргсян, судя по всему, не желает армянскому народу благоденствия и процветания. Призывы к армянскому обществу хранить в памяти прошлое во имя будущего в случае Армении разрушительны. Пока армянский народ держится за свое сомнительное прошлое, у него не будет будущего. И такие, как Саргсян, очень стараются для этого, призывая к "новым победам". Вновь добиться желаемого у Армении не получится. Все, что она имеет на сегодня, это предел. Любая попытка "вновь добиться победы" станет последним гвоздем в крышку гроба армянской государственности. Какими путями была заполучена эта государственность, сейчас говорить не будем. Это не имеет теперь значения, потому что существуют международно признанные границы. Но все может измениться, если сосед вздумает их снова пересмотреть.

К сегодняшним проблемам, бедности, изолированности, неустроенности, отсутствию перспектив и пространства для развития Армению привели те, кто утирал слезки в Ераблуре в день катастрофы армянства, случившейся 37 лет назад. Того же Сержа Сагсяна армяне должны гнать мокрой шваброй, а не тиражировать его послания, призывающие их к реваншу. Эти призывы сами по себе уже разрушительны для Армении, пусть соседи попробуют представить, что будет, если они решатся перейти от слов к действию.

Еще с 1988 года, делая такие заявления, армянские националисты и сепаратисты всегда рассчитывали на крепкую поддержку. Не на самих себя, а на опекунов и покровителей. Сегодня ничего не изменилось. Нынешняя реваншистская прослойка во главе с пенсионерами от карабахского клана тоже на кого-то надеется. И не столько касательно новой войны, в реальность которой не верит даже Саргсян, сколько в борьбе с Николом Пашиняном, пытающимся очеловечить армянских националистов. Реваншисты понимают, что на войну с Азербайджаном у Армении никогда не будет сил, но рассчитывают подкрепить тылы, как это было в начале 90-х, и дождаться часа "х". Пусть даже этот час "х" настанет через полвека.

Желающие взять армянство под свой зонтик всегда находятся. При Пашиняне она перебежала из-под российского зонта под французский. Но, как говорится, еще не вечер. По информации армянских СМИ, несколько дней назад машина посла России в Армении Сергея Копыркина около двух часов находилась перед центральным офисом руководимой Сержем Саргсяном Республиканской партии. Сообщившая об этом газета "Паст" отмечает, что, ни на официальной странице РПА, ни на страницах членов партии нет никакой информации о визите российского дипломата...