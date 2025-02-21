Освобождённые территории Азербайджана остаются одними из самых заминированных в мире, что серьёзно препятствует постконфликтному восстановлению и безопасному возвращению перемещённых людей.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева в ходе выступления на 24-ой зимней сессии Парламентской Ассамблее ОБСЕ, отвечая на очередные необоснованные обвинения армянской стороны.

"Уважаемые коллеги,

Европейская безопасность сегодня сталкивается с рядом вызовов - от военных конфликтов до гуманитарных кризисов. Азербайджан полностью привержен миру, безопасности и региональной стабильности. Мы считаем, что устойчивый мир может быть достигнут только через диалог, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, а также соблюдение международного права.

Одна из самых острых проблем безопасности в нашем регионе - это последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном. Хотя Азербайджан активно работает над нормализацией, нерешённые гуманитарные вопросы создают серьёзные риски для долгосрочного мира.

Освобождённые территории Азербайджана остаются одними из самых заминированных в мире, что серьёзно препятствует постконфликтному восстановлению и безопасному возвращению перемещённых людей. За последние три десятилетия более 3 400 человек, включая детей, стали жертвами мин. Несмотря на свои юридические обязательства, Армения не предоставила точные карты минных полей, а доказательства показывают, что она продолжала устанавливать мины даже после прекращения огня в 2020 году. Мы призываем ОБСЕ и международное сообщество поддержать разминирование, чтобы предотвратить новые трагедии и ускорить восстановление.

Ещё один важный вызов - нерешённая судьба почти 3 900 пропавших азербайджанцев с начала 1990-х годов. Массовые захоронения, обнаруженные на освобождённых территориях, свидетельствуют о грубых нарушениях прав человека. Семьи имеют право знать правду, и Армения должна предоставить полную информацию о пропавших людях в соответствии со своими гуманитарными обязательствами.

Парламентская ассамблея ОБСЕ играет важную роль в решении этих вопросов. Укрепление международного сотрудничества по разминированию и привлечению к ответственности за военные преступления будет способствовать миру и стабильности.

Азербайджан остаётся привержен диалогу, но мир невозможен без справедливости. Решая эти проблемы безопасности и гуманитарные вызовы вместе, мы можем укрепить доверие и обеспечить более безопасное будущее для всех.

Отвечая на очередные необоснованные обвинения армянской коллеги, хочу заявить, что после полного восстановления нашего суверенитета армянскому населению было предложено остаться в своих домах и жить как граждане Азербайджана. Обеспечив защиту их прав и интеграцию в общество. Но, по призыву армянского руководства, они выбрали покинуть регион. Это было их собственное добровольное решение.

И наконец, госпожа Гальстян, пришло время принять реальность: нет "арцаха" - есть только карабахский регион Азербайджана!," - сказала Фаталиева.