Подписание мирного соглашения откладывается из-за манипуляций со стороны Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Зияфет Аскеров во время выступления на форуме "Взгляд в будущее: Укрепление суверенитета в условиях новых реалий", проводимом конкурсом Yüksəliş.

Он отметил, что Армения, не являясь независимым суверенным государством, под давлением администрации Байдена отложила подписание мирного договора.

"На сегодняшний день 15 пунктов из 17-пунктного соглашения согласованы. Одним из несогласованных пунктов является открытие Зангезурского коридора. Армения перекладывала ответственность за срыв этого процесса то на Иран, то на Францию, то на США. Второй пункт - это территориальные претензии, закрепленные в Конституции Армении. Армянские официальные лица уже заявили о подготовке нового проекта Конституции. Никол Пашинян также заявил, что внесенные до его прихода к власти изменения нельзя считать легитимными. Мы хотим заключить договор с армянским государством, а не с премьер-министром", - подчеркнул он.

Он напомнил, что Азербайджан также поднял вопрос о ликвидации Минской группы ОБСЕ.

"Они были заинтересованы в затягивании конфликта. Считали, что люди со временем забудут о событиях, и у них возникнет упадок духа",- добавил З.Аскеров.