Военные атташе посетили авиаремонтный завод ВВС Азербайджана

В соответствии с годовым планом действий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в нашей стране, был организован ознакомительный визит на авиаремонтный завод ВВС Азербайджана.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе визита принимали участие 22 военных атташе, представляющих 17 стран.

Сначала гостям был представлен подробный брифинг об истории создания, этапах развития и текущей деятельности авиаремонтного завода. Было отмечено, что на заводе осуществляется техническое обслуживание, ремонт и модернизация военной авиационной техники.

На заводе работают профессиональные инженеры, технические работники и специалисты в области военной авиации, имеющие многолетний опыт работы.

После брифинга были даны ответы на вопросы, интересующие военных атташе.

Затем делегация осмотрела производственные помещения завода и воочию понаблюдала за процессами ремонта, модернизации и другими процессами.

Гости выразили удовлетворение непосредственным наблюдением за работой, проводимой на заводе, высоко оценили применяемые здесь технологии и профессионализм специалистов.

Участники рассказали о важной роли подобных мероприятий в укреплении международного военного сотрудничества и обмене опытом, и поблагодарили руководство министерства обороны за организацию визита.