Дашнаки попытались превратить ПА ОБСЕ в арену скандалов

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Наши соседи необучаемы. Нет, не так. Правильнее сказать, армянские националисты необучаемы. Они так зациклены на себе любимых, что не замечают ничего вокруг себя. Мир за последние несколько недель изменился, а они все продолжают воображать, будто мировая политика крутится вокруг армян и Армении.

Депутат от партии "Дашнакцутюн" Лилит Галстян, к сожалению, представляет Армению в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Свое выступление дашначка, которой нечего было сказать о любимой Армении, посвятила находящимся сейчас под судом в Баку лицам армянской национальности. Деятелей, обвиняемых в многочисленных и серьезных преступлениях, Галстян называет "заложниками". Представитель террористической партии предложила сформировать и немедленно отправить в Баку мониторинговую миссию ПА ОБСЕ для наблюдения за судебным процессом.

Дашначка не гнушается откровенной лжи, утверждая, что у нее якобы "имеются убедительные доказательства" того, что подсудимые подвергались пыткам, а обвинения им предъявлены только потому, что они армяне. Особенно сильно Галстян почему-то печется о Рубене Варданяне. Вообще, даже как-то обидно за Араика - про него почему-то никто никогда не вспоминает. Он и компания должны были бы давно на всех обидеться, потому что все, как только открывают рот в защиту проходящих по делу, то сразу Варданян да Варданян. Видимо, это от того, что у Рубика есть деньги, и защищать его интересы куда выгоднее, чем рвать глотку за какого-то Аркадия Гукасяна.

Галстян неожиданно вспомнила о каких-то международных документах, которые требуют от членов ОБСЕ допускать международных наблюдателей и представителей НПО на судебные разбирательства. Исходя из этих "обязательств" Азербайджана, она призвала заставить Баку открыть двери суда для посторонних и позволить вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Говорила дашначка горячо, чуть микрофон не расплавился от накала эмоций. Но для дашначки нашелся холодный душ. Азербайджанский депутат Севиндж Фаталиева, взяв слово, заявила, что Азербайджан действует в соответствии с национальным законодательством и в рамках международных конвенций.

"Азербайджан имеет суверенное право вести расследование и привлекать к ответственности лиц в рамках уголовных дел о военных преступлениях и терроризме, совершенных на своих суверенных территориях. Рубен Варданян и другие 15 человек, которые находятся на скамье подсудимых, привлечены к ответственности по обвинениям в терроризме, геноциде и военных преступлениях. Судебные процессы проходят прозрачно и в соответствии с правовыми стандартами", - сказала Фаталиева.

Самое смешное, все эмоции армянский депутат выплескивала совершенно не к месту. Дело в том, что дискуссия в ПА ОБСЕ была посвящена теме "Влияние новых технологий и соцсетей на выборы". Лилит Галстян поступила чисто по-армянски - постаралась использовать микрофон в своих целях.