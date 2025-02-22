Кочарян, Саргсян, Оганян

Автор: Хаял Хатамзаде

В последние годы в Армении всё чаще звучат панические заявления от политиков, в том числе и бывших, и сепаратистов. Подобные выступления отражают их понимание серьёзности судебных процессов, которые проходят в Азербайджане в отношении лиц армянского происхождения, обвиняемых в преступлениях против азербайджанского народа. Ведь разбирательства могут выйти за рамки индивидуальной ответственности и затронуть более широкий контекст, включая ответственность самой Армении за многолетнюю оккупацию азербайджанских территорий и связанные с ней военные преступления.

После завершения активной фазы конфликта армянская политическая элита сохраняет риторику, оправдывающую свои действия. Однако международное правосудие обладает инструментами, способными со временем привлечь виновных к ответу. Среди тех, кто проявляет беспокойство, - экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также бывший министр обороны Сейран Оганян. Они занимали ключевые роли в период оккупации Карабаха и связаны с событиями, которые ныне становятся предметом юридической оценки.

Недавние выступления Кочаряна и Саргсяна подчёркивают их озабоченность. После 2,5-летнего молчания Кочарян дал пресс-конференцию, длившуюся более четырёх часов, затронув вопросы внутренней политики и, косвенно, собственного положения. Вскоре Саргсян также выступил с речью, в которой прозвучали нотки тревоги. Их опасения усилились после того, как в 2023 году Армения ратифицировала Римский статут и присоединилась к Международному уголовному суду (МУС). Это решение обязывает страну исполнять ордера суда, включая арест и выдачу лиц, обвинённых в преступлениях против человечности. Для начала процессов против таких фигур, как Кочарян, Саргсян или Оганян, достаточно предоставить доказательства и направить запрос.

История знает примеры: процессы над Слободаном Милошевичем, Радованом Караджичем и Ратко Младичем в Гааге показали, что даже бывшие лидеры государств не избегают ответственности за тяжкие преступления. Азербайджан располагает обширной доказательной базой, собранной в ходе расследований и судебных разбирательств над представителями бывшего карабахского режима. Эти материалы способны стать основой для международного преследования.

Серж Саргсян, командовавший армянскими силами в Карабахе в 1990-х годах, а позже занимавший посты министра обороны и президента, играл ключевую роль в поддержании контроля над оккупированными территориями. Сейран Оганян причастен к нарушениям гуманитарного права, включая применение запрещённого оружия и нападения на гражданское население. Азербайджан неоднократно представлял доказательства массовых убийств, этнических чисток и разрушений на международных платформах - в ООН, ОБСЕ и Совете Европы. Ратификация Римского статута теперь обязывает Армению сотрудничать с МУС, предоставляя доступ к информации о действиях её граждан.

Особое внимание привлекают события в Ходжалы в 1992 году, когда произошло массовое убийство мирных жителей. Роберт Кочарян, возглавлявший вооружённые формирования в тот период, считается одним из организаторов оккупации Карабаха. Под его руководством происходили этнические чистки и уничтожение азербайджанского культурного наследия. Сегодня он и его соратники осознают риск привлечения к ответственности международными органами.

Многие годы Армения пользовалась поддержкой ряда государств, что позволяло ей избегать последствий своих действий. Однако современные международные нормы и обязательства перед МУС меняют ситуацию. Вступив в систему международного правосудия, Армения теряет возможность уклоняться от решений суда. Если мировое сообщество привержено принципам справедливости, оно должно поддержать расследование преступлений, связанных с оккупацией азербайджанских территорий.

Азербайджан обладает документальными свидетельствами, которые могут быть переданы в МУС для рассмотрения. Участие Армении в Римском статуте создаёт правовую основу для таких процессов. Вопрос лишь в том, насколько оперативно и последовательно международные институты отреагируют на предоставленные материалы.

Эпоха безнаказанности для лиц, причастных к военным преступлениям, постепенно завершается. Судебные разбирательства, доказательства и обязательства Армении перед МУС формируют условия, при которых привлечение виновных к ответственности становится реальностью. Международное сообщество обязано сыграть свою роль, обеспечив восстановление справедливости и подтвердив, что преступления против человечности не остаются без последствий.