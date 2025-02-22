На сайте Baku Network опубликована статья о политике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении курдских террористов.

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История, как известно, не терпит пустоты. Там, где долгое время господствовали хаос, террор и внешние манипуляции, рано или поздно приходит порядок. И вот теперь, спустя годы оккупации, предательства и насилия, наступает момент истины: террористическая структура РПК/ОНС/СДС вынуждена сложить оружие. То, что ещё недавно казалось невозможным, становится реальностью - Сирия избавляется от сепаратистской угрозы, а Турция торжествует, наблюдая за уничтожением террористического анклава у своих границ.

Этот процесс - не просто результат дипломатических переговоров. Это последствия стратегической неотвратимости, которую диктует новая политическая реальность. Приход к власти в Дамаске временного президента Ахмада аль-Шараа стал поворотным моментом. Он ясно дал понять: Сирия больше не будет играть в опасную игру, в которой западные державы используют марионеточные группировки для раздела страны.

Ситуация развивается стремительно. Курдские формирования, ещё недавно кичившиеся своей автономией и поддержкой США, оказались загнанными в угол. Им предложили выбор: либо полная капитуляция и разоружение, либо полное уничтожение. Долгие годы террористическая сеть РПК пыталась укрепить свою власть, вытесняя арабское население, проводя этнические чистки и устраивая теракты против турецких военных. Однако теперь их время подошло к концу.

Наблюдатели отмечают: переговорные позиции аль-Шараа оказались сильнее, чем предполагалось. Впрочем, это неудивительно, если учитывать, какую роль сыграла Турция в этом процессе. Анкара не раз доказывала, что не потерпит у своих границ террористического гнезда, созданного руками Вашингтона. Теперь же, когда стало ясно, что США не смогут бесконечно поддерживать своих прокси, СДС стремительно теряют почву под ногами.

Но за кулисами этих событий скрывается ещё одна, более глобальная геополитическая битва. Судьба курдских боевиков - это лишь часть более широкого процесса, в котором США, Россия, Турция и Дамаск ведут сложные дипломатические манёвры. Сможет ли Вашингтон сохранить влияние в Сирии, несмотря на провал своей стратегии? Останутся ли следы оккупации после ухода террористов? И главное - станет ли этот процесс началом нового порядка на Ближнем Востоке?

Развязка уже близка. Остаётся лишь один вопрос: смогут ли те, кто долгие годы играл роль хозяев этой земли, уйти, не превратившись в очередную главу кровавой истории?

СДС, ядром которых является признанная Турцией террористической организацией Рабочая партия Курдистана (РПК), уже более десяти лет служат инструментом американского влияния в регионе. Несмотря на их стремление представить себя умеренной силой, борющейся за права курдов, факты говорят об обратном. Эти формирования регулярно совершают нападения на турецкие военные объекты, устраивают диверсии и поддерживают сепаратистские устремления, прямо противоречащие территориальной целостности Сирии.

Принципиальным вопросом остаётся демографическая реальность. Курды никогда не составляли большинство населения в северных районах Сирии, однако под прикрытием американской поддержки они систематически вытесняли арабов и туркмен, а в некоторых случаях даже проводили этнические чистки. Турция не раз подчёркивала, что подобное насильственное перекраивание этнической карты угрожает стабильности всего региона.

Попытки легитимизации СДС через переговоры с Дамаском выглядят скорее тактическим ходом, нежели реальным стремлением к интеграции. Курдские лидеры понимают, что без поддержки Вашингтона их политическое и военное будущее крайне шатко. Поэтому они пытаются одновременно заигрывать с Дамаском, демонстрируя готовность к диалогу, и сохранять контакты с Вашингтоном, рассчитывая на дальнейшую военную и финансовую помощь.

Главным стратегическим бенефициаром дестабилизации Сирии остаются Соединённые Штаты. Вашингтон продолжает использовать курдские вооружённые формирования как инструмент давления на Дамаск и Анкару. Американские военные базы, расположенные в северо-восточной Сирии, являются не только плацдармом для контроля за нефтяными месторождениями, но и опорными пунктами для поддержания курдских сил. Любые разговоры о "диалоге" между СДС и сирийским правительством немедленно наталкиваются на противодействие США, поскольку Вашингтон не заинтересован в усилении Дамаска и его консолидации с союзниками, включая Турцию и Россию.

Недавние заявления экспертов, таких как сирийский аналитик Бассем Сулейман, подтверждают, что главный блокирующий фактор для компромисса между СДС и Дамаском - это именно американское влияние. Сулейман прямо называет США "главным препятствием" на пути возможного соглашения, указывая на их стратегическую цель - максимально ослабить Сирию и удерживать её в состоянии перманентного конфликта.

Анкара, в свою очередь, продолжает свою твёрдую линию на недопущение создания любого сепаратистского образования вблизи своих границ. В ходе военных операций "Щит Евфрата" (2016), "Оливковая ветвь" (2018) и "Источник мира" (2019) Турция продемонстрировала, что не допустит превращения северной Сирии в "второй Кандиль" - цитадель РПК на территории Ирака.

Турция последовательно требует полного вывода иностранных боевиков из региона и ликвидации террористической инфраструктуры, созданной США. В этом контексте заявления о "интеграции" СДС в сирийскую армию выглядят не более чем временной уловкой, за которой скрываются попытки сохранить влияние американских марионеток в регионе.

Особенно важно отметить, что Анкара категорически отвергает любую возможность участия курдских вооружённых формирований в будущем политическом устройстве Сирии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Хакан Фидан не раз подчёркивали, что мир в Сирии возможен только после устранения террористической угрозы. Любая попытка США сохранить боевые структуры СДС, даже под видом их интеграции в сирийскую армию, будет восприниматься как враждебный акт.

Будущее сирийского урегулирования: возможен ли компромисс?

На данный момент перспектива урегулирования курдского вопроса остаётся неопределённой. Дамаск демонстрирует двойственную позицию: с одной стороны, режим стремится вернуть контроль над всей территорией страны, включая северные регионы, но с другой - вынужден лавировать между интересами Москвы, Тегерана и Анкары.

Россия, в свою очередь, выступает за компромиссный вариант, при котором север Сирии вернётся под контроль центрального правительства, но с элементами ограниченной автономии для курдов. Однако такой сценарий не устраивает ни Анкару, ни Вашингтон. Турция требует полного разоружения и роспуска СДС, тогда как США стремятся сохранить свою сеть прокси-сил, использующих сирийскую нефть в качестве источника финансирования.

В долгосрочной перспективе ключевым фактором, определяющим судьбу региона, станет дальнейшее развитие американско-турецких отношений. Если Вашингтон продолжит игнорировать обеспокоенность Анкары и поддерживать террористические структуры, Турция может предпринять новые решительные шаги, включая новые военные операции.

Ситуация на северо-востоке Сирии остаётся крайне нестабильной. Курдские вооружённые формирования, несмотря на все попытки легитимизации, остаются инструментом американской политики, направленной против территориальной целостности Сирии и безопасности Турции. Любые переговоры СДС с Дамаском, скорее всего, являются лишь временной тактикой, за которой стоит стремление сохранить автономные вооружённые структуры.

Турция продолжает свою жёсткую позицию и настаивает на полном уничтожении террористических ячеек. В этом контексте развитие событий будет зависеть от того, насколько твёрдо Анкара будет отстаивать свои национальные интересы и сможет ли убедить международных игроков в необходимости ликвидации террористической угрозы в Сирии.

После прихода нового руководства Сирии стало очевидно, что для СДС, возглавляемых террористами, больше нет возможности вести сепаратистскую игру. Их надежды на автономию, которых они цеплялись последние годы, были решительно отброшены. Переговоры между Дамаском и курдскими боевиками с самого начала проходили на условиях центрального правительства, а не террористов.

Когда лидеры СДС потребовали предоставить им автономию, аль-Шараа дал чётко понять: Сирия останется единой и неделимой страной, никаких "особых статусов" для вооружённых сепаратистов не будет. Второй попыткой террористов было предложение создать в составе сирийской армии отдельное курдское формирование, но и эта идея была отвергнута. В Дамаске понимают: оставить в Сирии параллельную армию - значит обречь страну на новый виток конфликта.

Но настоящим сигналом к краху курдских боевиков стало решительное давление Турции. Анкара ясно дала понять, что, если террористы не сложат оружие и не покинут регион, турецкие Вооружённые силы готовы предпринять новые меры. Турция уже трижды доказывала на поле боя, что не потерпит террористических анклавов у своих границ: операции "Щит Евфрата" (2016), "Оливковая ветвь" (2018) и "Источник мира" (2019) стали зримым подтверждением решимости Анкары.

Эти действия, наряду с координацией Турции и нового сирийского правительства, дали результат. 19 февраля Демократический совет Сирии официально объявил о ликвидации вооружённой структуры РПК/ОНС/СДС. В опубликованном заявлении подтверждены следующие ключевые моменты:

СДС и другие вооружённые формирования включаются в состав сирийской армии. Иностранные боевики (члены РПК, прибывшие из Турции, Ирака и Европы) покидают территорию Сирии. На северо-востоке Сирии возобновляется работа гражданских государственных служб. Укрепляется координация между Дамаском и бывшими формированиями СДС, устраняются остатки параллельных властных структур. Подтверждается территориальное единство Сирии, создаются условия для возвращения беженцев. Президент Ахмад аль-Шараа приглашён с визитом в регионы, ранее контролируемые курдами. Для выполнения соглашений создаются совместные комитеты, разрабатывающие механизмы интеграции.

Несмотря на объявленный разрыв СДС с террористической сетью РПК, Турция сохраняет сдержанный оптимизм. 20 февраля пресс-секретарь Министерства обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк заявил, что Анкара ожидает конкретных действий, а не слов. В Турции подчёркивают, что любая форма сохранения СДС в виде отдельной военной структуры будет воспринята как нарушение договорённостей.

Турция не признаёт никаких автономных образований на территории Сирии. Это фундаментальный принцип, от которого Анкара не отступит. Как справедливо отметил президент Реджеп Тайип Эрдоган, "Сирия без террористов - это не только требование Анкары, но и необходимость для стабильности всего региона".

На этом фоне остаётся открытым вопрос о том, будет ли этот процесс доведён до конца или террористы вновь попытаются сменить тактику.

Важным элементом последних событий стало сообщение о письме основателя РПК Абдуллы Оджалана, направленном в структуры организации в Сирии и Европе. Это письмо, подтверждённое на прошлой неделе Джемилем Байыком, одним из главарей РПК, породило много вопросов.

Если ранее курдские сепаратисты пытались изображать уверенность в своих позициях, то теперь становится очевидным: разговоры о сопротивлении заканчиваются, а террористы ищут пути к отступлению.

Письмо Оджалана стало сигналом: РПК больше не может продолжать войну на нескольких фронтах. Турция, Сирия и Ирак постепенно сжимают кольцо вокруг террористической структуры.

Что дальше? Будет ли аналогичная зачистка в Ираке?

Анкара уже неоднократно заявляла: "Турция без терроризма - регион без терроризма". Теперь, когда процесс ликвидации курдских вооружённых формирований в Сирии достиг кульминации, возникает вопрос: следующей ли целью станет Ирак?

РПК остаётся активной в северном Ираке, используя горные районы в Кандиле как главную базу. Однако после успеха Турции и нового сирийского правительства в Сирии логично предположить, что следующим этапом станет полное уничтожение террористических анклавов на территории Ирака.

Анкара не раз давала понять, что борьба с терроризмом не знает границ. Если сирийский сценарий повторится в Ираке, это станет новым этапом в создании мирного и стабильного региона.

Ликвидация террористической структуры РПК/ОНС/СДС в Сирии - это не просто военный или политический успех. Это геополитический триумф Турции, доказавшей, что терроризм не может быть инструментом внешней политики и что будущее региона должно формироваться законными правительствами, а не сепаратистскими группировками под крылом США.

Эрдоган добился своего: террористы вынуждены бежать. Теперь Турция, Сирия и другие региональные игроки должны завершить начатое и не позволить боевикам вновь собраться под новой вывеской. Вопрос лишь в том, готовы ли остальные страны региона поддержать этот процесс или вновь станут инструментом Вашингтона в игре, затягивающей хаос на Ближнем Востоке?