Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Париж любит возвышенно петь о себе как о бастионе демократии, размахивая знамёнами свободы слова, но это лишь декорация для внешнего мира. За этими лживыми речами скрывается гнилая реальность: Франция давно растоптала свободу прессы, превратив её в фарс, где медиаплюрализм уничтожается методично и хладнокровно, как жертва на гильотине.

Очередной акт этого спектакля - ликвидация телеканалов C8 и NRJ12. И нет, не простая регуляторная мера, а циничная зачистка, осуществлённая "Арком" - марионеточным органом, выполняющим приказы политической верхушки.

Итак, что же происходит?

Во Франции телеканалы C8 и NRJ12 прекратят вещание 28 февраля 2025 года. Это решение было подтверждено Государственным советом Франции 19 февраля 2025 года, после отклонения апелляций обоих каналов на отказ "Арком" (Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций) продлить их лицензии на цифровое эфирное телевидение (TNT).

"Арком" принял решение не продлевать лицензии C8 и NRJ12 в июле 2024 года. В случае с C8 это было связано с многочисленными нарушениями и наложенными штрафами, в частности, из-за неоднократных инцидентов в программе "Touchepas à monposte!" с ведущим Сирилом Хануной.

NRJ12, с другой стороны, столкнулся с критикой из-за низких рейтингов и программной сетки, состоящей преимущественно из повторов, что вызвало сомнения в его экономической жизнеспособности.

После объявления "Арком" оба канала подали апелляции в Государственный совет, стремясь отменить решение регулятора. Однако их обращения были отклонены, что подтвердило необходимость прекращения вещания на TNT к концу февраля 2025 года.

На освободившиеся частоты придут новые игроки. Так, канал OFTV, принадлежащий региональной пресс-группе OuestFrance, начнет вещание в сентябре 2025 года.

Будущее ведущих программ и персонала C8 и NRJ12 остается неопределенным. В частности, судьба популярного шоу "Touchepas à monposte!" и его ведущего Сирила Хануна обсуждается, и рассматриваются различные варианты продолжения их деятельности вне рамок TNT.

Свобода - это право говорить то, что люди не хотят слышать. Но во Франции свобода теперь означает лишь одно - право говорить только то, что угодно элите. Все остальное - "дезинформация", "разжигание ненависти", "нарушение стандартов".

Слишком удобные формулировки, чтобы просто заткнуть тех, кто слишком много говорит.

C8 был одним из немногих телеканалов, которые позволяли себе критику власти, поднимать острые темы, вскрывать ложь, смотреть за кулисы грязных политических игр. За это его и уничтожили.

Двойные стандарты? Нет. Это уже политическая шизофрения.

Но что делает этот случай особенно омерзительным? Париж разрывается в истерике из-за приостановки деятельности BBC в Азербайджане!

Те же самые власти, которые методично выжигают любое инакомыслие в собственной стране, позволяют себе тыкать пальцем в других, обвиняя их в "давлении на СМИ". Франция нагло вмешивается в чужие дела, размахивая флагом демократии, но дома превращается в инквизитора, безжалостно уничтожающего "еретиков".

"Легче быть королём в стране рабов", - писал Руссо. Именно это и строит французская элита: государство покорных зомби, слушающих только "правильные" новости, не задающих неудобных вопросов, не сомневающихся в благородстве своих правителей.

Это не регуляция. Это тотальная зачистка.

Франция с энтузиазмом строит орден информационного контроля, где независимые СМИ выжигаются каленым железом, а вместо них встают ручные пропагандистские рупоры. Те, кто ещё недавно гордо вещал о журналистской свободе, сегодня сами затягивают петлю на шее прессы, заставляя её исполнять лишь одну партию - гимн политической покорности.

Официальный Париж окончательно сбросил маску демократии. Власти страны, прикрываясь фальшивыми лозунгами о "стандартах вещания" и "экономической неэффективности", пошли на открытую расправу над телеканалами C8 и NRJ12.

Это не просто закрытие двух каналов - это политическая зачистка, демонстративная расправа с независимыми СМИ, осмелившимися критиковать систему.

Особый цинизм этой истории - в судьбе C8 и его ведущего Сирила Хануна. Человек, ставший символом свободы слова во Франции, ведущий шоу, где звучала реальная критика элиты, подвергался преследованию годами. 7,7 миллиона евро штрафов - вот цена за смелость говорить о том, о чём во Франции говорить запрещено. Его программа "Touchepas à monposte" разоблачала лицемерие властей, вскрывала коррупционные схемы, давала площадку для альтернативных мнений - и именно поэтому её ликвидировали.

Закрытие C8 - не вопрос "стандартов", это политическая казнь. Власть не смогла заставить Хануна замолчать - она попросту убрала его с эфира.

"Арком", французский медиарегулятор, вынес смертный приговор неудобным каналам, но при этом расчистил путь для лояльных к власти медиа. Вместо C8 и NRJ12 на TNT появились OFTV( структура, принадлежащая группе Ouest-France, известной своей идеологической покорностью) и RéelsTV (подконтрольный миллиардеру Даниэлю Кретинскому, человеку, тесно связанному с политическими элитами Евросоюза).

Совпадение? Не думаю. Скорее, очередное доказательство того, что свобода слова во Франции - миф, используемый исключительно для удобных режиму СМИ?

Знаете ли, Париж любит читать нотации другим странам о "независимости прессы". Совсем недавно Франция истерично осуждала Азербайджан за временную приостановку работы BBC. Но разница очевидна: во Франции ликвидировали два телеканала, а в Азербайджане никто не закрыл ни одного национального СМИ.

Французские власти кричат о "свободе слова" только тогда, когда это выгодно им самим. В реальности, любой канал, любое СМИ, осмеливающееся бросить вызов системе, рано или поздно сталкивается с уничтожением.

C8 - это был единственный телеканал, который действительно шёл против течения. Он ставил под сомнение официальную линию, поднимал острые вопросы, говорил о том, что власть предпочитала замалчивать. Это не регуляторное решение, это акт политической мести.

Сирил Хануна подвергся репрессиям. Ему не предъявили обвинения в фейках, в нарушениях журналистской этики - его наказали за то, что он говорил правду.

7,7 миллиона евро штрафов - вот что делает французская власть с непослушными журналистами.

Ведь закрытие C8 - это не борьба за качество медиа, это удушение свободы слова, ибо официальная причина решения - "нарушение стандартов". Реальная причина - "говорили не то, что нам нравится".

Франция, которая пытается учить других свободе слова, сама превратилась в государство, где СМИ либо подчиняются, либо уничтожаются.

Особенно показателен случай Софи Тайе-Полян - политмегеры от радикальной левой партии "Génération.s". Под лозунгами борьбы с "расизмом", "сексизмом" и "дезинформацией", эта очкастая удьтрафеминистка в летах развернула открытую войну против C8 и CNews. Её цель была очевидна - выдавить из медиапространства всех, кто не подчиняется идеологической линии левых.

Вы думаете, что вместо C8 появится что-то объективное? Нет, вы просто очень плохо знаете повадки чиновников президента Эммануэля Макрона. "Арком" уже подобрал замену:

OFTV - канал, принадлежащий Ouest-France, медиа-холдингу, который никогда не позволит себе критиковать власть.

RéelsTV - проект Даниэля Кретинского, миллиардера, плотно связанного с европейскими элитами.

Вот вам и "свобода слова по-французски": убираем неудобных, ставим удобных и покорных.

Когда "Арком" нагло заявляет, что это "решение принято в интересах плюрализма", это звучит так же отвратительно и мерзко, как если бы диктатор объявил, что вводит цензуру "ради свободы".

Сегодня во Франции есть только два типа медиа - государственные пропагандисты, говорящие строго то, что угодно Макрону, и "частные" СМИ, которые принадлежат олигархам и точно так же пляшут под дудку элиты.

А что с теми, кто не хочет вписываться в этот сценарий? Они вылетают с эфира.

Власть предержащие Франции уж очень, чуть ли не до скрежета в зубах любят раздавать "уроки демократии" и огульно бранят всех, кто якобы "подавляет свободу прессы". Но что делают сами? Закрывают телеканалы, уничтожают неудобных журналистов, отдают эфир только тем, кто "правильно" говорит.

Это не демократия. Это лицемерие в чистом виде.

Франция идёт по пути, который она же осуждает в других странах. C8 - это только начало. Завтра на месте этого канала будет другой независимый голос. И его тоже сотрут с эфира.

Французская элита делает всё, чтобы подчинить себе информационное поле, ликвидируя последние островки альтернативной журналистики. И когда следующий независимый канал встанет поперёк дороги Макрону и его окружению, ему вынесут приговор так же, как это сделали с C8.

На этом фоне Азербайджан, подвергшийся маразматичной "критике" за решение о BBC, выглядит куда более последовательным. В отличие от Парижа, Баку не закрывает национальные телеканалы, не вытесняет журналистов и не делает политически мотивированных решений в медиа.

Первый шаг к тирании - это контроль над мыслями людей. Французская элита сделала этот шаг. Они поняли: если контролируешь СМИ, контролируешь сознание общества.

Париж не просто убивает свободу слова - он превращает её в политический труп, над которым уже давно ведут пляску те, кто управляет этой "витриной демократии".

"Когда государство начинает контролировать слова, оно вскоре начнёт контролировать мысли", - писал Виктор Гюго.

Именно это и происходит во Франции.

Франция окончательно скатилась в лицемерие и цензуру.

Те, кто говорят правду, вычёркиваются.

Те, кто удобно молчат, получают эфир.

Добро пожаловать в мир тотального контроля.

Запомните этот момент. Это день, когда Франция окончательно убила свободу прессы.

Отныне во французском медиаполе останутся только покорные, удобные, ручные каналы, готовые воспевать власть. Любой, кто посмеет высказать альтернативное мнение, исчезнет так же, как исчез C8.

Запомните этот день...

Это день, когда во Франции окончательно похоронили свободу прессы.