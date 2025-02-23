https://news.day.az/politics/1732353.html Премьер-министр Пакистана прибыл с государственным визитом в Азербайджан - ФОТО 23 февраля премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министр Пакистана прибыл с государственным визитом в Азербайджан - ФОТО
23 февраля премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
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