Автор: Мехти Ахмедзаде

Похоже, некоторые иностранные дипломаты не могут удержаться от того, чтобы сунуть нос в дела, которые их совершенно не касаются. Очередной пример - заявление посла Франции в Азербайджане Анн Буайон, которая выразила сожаление в связи с приостановкой деятельности BBC в стране.

"Предоставление услуг BBC на азербайджанском языке было знаком уважения и интереса к азербайджанскому народу и культуре. Это действительно грустно", - изрекла она в соцсети Х.

Любопытно, с каких пор внутренние дела Азербайджана стали предметом озабоченности французских дипломатов?

"Франция знает, чем она обязана BBC", - добавила Буайон.

Ну и отлично. Знайте. А у нас в стране работает множество национальных и международных СМИ, обеспечивающих широкий доступ к информации. Так что утверждения о том, что прекращение деятельности одного зарубежного канала повлияет на осведомленность населения, выглядят, мягко говоря, преувеличением.

Буайон просто пытается политизировать вопрос, несмотря на то, что в МИД Азербайджана заявили, что это неприемлемо.

"Политизация вопроса о прекращении деятельности представительства BBC в Азербайджане, искажение сути вопроса со стороны BBC, а также заявление BBC касательно свободы СМИ в отношении нашей страны с позиции двойных стандартов вызывают сожаление и неприемлемы.

О решении о закрытии представительства BBC в нашей стране было официально сообщено министерством иностранных дел 13 февраля во время встречи с представителями BBC в нашей стране, и эта позиция была полностью разъяснена другой стороне.

Было сказано, что Азербайджанская Республика всегда руководствовалась принципом взаимности в отношениях и решениях с медиа-структурами всех зарубежных стран. В результате проведенного в этих рамках анализа, а также на основании законодательства страны, в частности, статьи 11.2 закона "О медиа" было отмечено, что BBC не имеет правовых оснований для деятельности в качестве представительства в нашей стране. Отметим, что решение о закрытии представительства не имеет отношения к корреспондентской деятельности вещательной компании BBC в нашей стране и предусматривает выдачу аккредитации на 1 корреспондента. Напомним, что аналогичные решения были приняты в отношении некоторых других зарубежных медиа-структур", - говорилось в заявлении МИД Азербайджана.

Что же касается упоминаний о свободе прессы, то, возможно, госпоже Буайон стоит обратить внимание на ситуацию у себя на родине. Французские власти далеко не всегда проявляют терпимость к журналистам, особенно если их публикации критикуют правительство. Недавно стало известно, что во Франции закрывают телеканалы C8 и NRJ12. Так что читать лекции другим государствам на эту тему выглядит как минимум странно.

В любом случае Азербайджан не привык действовать по чужой указке и тем более объясняться за свои решения. Кому-то это может не нравиться, но это уже их личные переживания, которые вряд ли изменят что-либо в реальной жизни страны.