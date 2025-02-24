Журналисты из заморских территорий Франции в Азербайджане

Журналисты из заморских территорий Франции прибыли в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, визит продлится до 27 февраля.

В рамках программы делегация посетит офис Бакинской инициативной группы, где состоится презентация о ее деятельности.

Также запланированы встречи с представителями Национального форума неправительственных организаций (НПО) и Центра анализа международных отношений.