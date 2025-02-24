https://news.day.az/politics/1732426.html Журналисты из заморских территорий Франции в Азербайджане Журналисты из заморских территорий Франции прибыли в Азербайджан. Как сообщает Day.Az, визит продлится до 27 февраля. В рамках программы делегация посетит офис Бакинской инициативной группы, где состоится презентация о ее деятельности.
Журналисты из заморских территорий Франции в Азербайджане
Журналисты из заморских территорий Франции прибыли в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, визит продлится до 27 февраля.
В рамках программы делегация посетит офис Бакинской инициативной группы, где состоится презентация о ее деятельности.
Также запланированы встречи с представителями Национального форума неправительственных организаций (НПО) и Центра анализа международных отношений.
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