Премьер-министр Пакистана посетил Парк Победы в Баку

24 февраля находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф посетил Парк Победы в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министр Пакистана возложил венок к памятнику Победы в парке.

Затем высокому гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической Победы и светлой памяти наших шехидов. Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Отметим, что открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.