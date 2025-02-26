Джейхун Байрамов отправился в Саудовскую Аравию

26 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

"В рамках визита запланирована встреча Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом", - отмечается в публикации.