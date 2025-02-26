https://news.day.az/politics/1732982.html Джейхун Байрамов отправился в Саудовскую Аравию 26 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Джейхун Байрамов отправился в Саудовскую Аравию
26 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Королевство Саудовская Аравия.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
"В рамках визита запланирована встреча Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом", - отмечается в публикации.
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