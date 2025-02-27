Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

С приходом Дональда Трампа к власти в январе 2025 года армянская политическая элита, охваченная паникой и отчаянием, вновь рванулась к своим зарубежным кукловодам, умоляя о давлении на Азербайджан. Однако теперь армянский лоббизм выглядит жалким призраком самого себя, утратив прежнюю силу и влияние.

В преддверии выборов партия "Дашнакцутюн" в открытую унизилась перед Трампом, выпрашивая у него давление на Баку ради "освобождения армянских военнопленных". Этот жалкий спектакль наглядно показывает не только лицемерие армянских националистов, но и их полную неспособность осознать жестокую реальность: мир изменился, правила игры переписаны, а их привычные уловки больше не работают.

Армянская политическая верхушка оказалась в ловушке собственной лжи, упуская из виду главное - время безоговорочной поддержки со стороны Запада прошло, и никто не собирается потакать их инфантильным иллюзиям.

Тигран Тер-Хачатурян, представитель Бюро АРФ "Дашнакцутюн", намедни с пафосом заявил, что они еще в предвыборный период в США обратились к обоим кандидатам - Дональду Трампу и Камале Харрис - с просьбой вмешаться в азербайджанское правосудие. По его словам, именно Трамп якобы дал "больше обещаний" по этому вопросу.

Однако даже этот аргумент звучит неубедительно. Прежде всего, потому что Дональд Трамп, известный своим прагматичным подходом к международной политике, никогда не ставил армянский вопрос в центр своей повестки. Более того, он всегда ориентировался на реальную выгоду для США, а не на амбиции проигравших сторон.

Но самое главное - сама постановка вопроса абсурдна. О каких "военнопленных" идет речь? В Азербайджане нет никаких военнопленных, а есть задержанные диверсанты и террористы, которые после подписания мирного соглашения в 2020 году продолжали незаконные военные операции на азербайджанской территории. Армянская пропаганда пытается представить их жертвами, но реальность такова, что эти люди были пойманы с оружием в руках при подготовке новых провокаций.

АРФ "Дашнакцутюн" - одна из старейших и наиболее радикальных армянских партий, известная своей ультранационалистической политикой, связями с армянской диаспорой и активной деятельностью в международных структурах. Исторически партия играет ключевую роль в армянском лобби, влияя на политику США, Франции, Канады и ряда других стран, стремясь продвигать тему признания так называемого "геноцида армян", поддержку сепаратизма в Карабахе и давление на Азербайджан.

Интересно и другое. Тер-Хачатурян говорит о "полученных сигналах" со стороны новой администрации США и называет три фамилии: Марко Рубио, Тулси Габбард и Роберт Кеннеди-младший.

Примечательно, что среди них только Рубио имеет реальный вес в политике, но и он известен своей жёсткой антикитайской и антироссийской позицией, а вовсе не тем, что лоббирует интересы армян. Что касается Габбард и Кеннеди, их влияние в администрации Трампа остается под вопросом.

По словам представителя АРФ Тиграна Тер-Хачатуряна, "Дашнакцутюн" провел активную работу с окружением Трампа, чтобы убедить его изучить "армянское досье". Особое внимание в этом контексте заслуживает упоминание трех влиятельных политиков - Марко Рубио, Тулси Габбард и Роберта Кеннеди, которых Тер-Хачатурян называет "друзьями армян". Это свидетельствует о долгосрочной стратегии лоббирования.

Еще одна важная деталь: Тер-Хачатурян признаёт, что Трамп в свой первый президентский срок "не особо интересовался армянскими вопросами". Это ключевой момент, который армянским националистам следует осознать: США не собираются бездумно вставать на сторону Армении. Ни Трамп, ни кто-либо другой в Вашингтоне не станет идти против стратегических интересов Америки ради спасения армянской мифологии.

Армянская сторона продолжает использовать различные механизмы для создания негативного образа Азербайджана на международной арене. Одним из ключевых инструментов таких манипуляций стала дезинформация о "пленных", хотя в действительности речь идет о лицах, задержанных за диверсионные действия.

Подобные попытки Армении выглядят не только неэффективными, но и вредными для самого Еревана. Вместо того чтобы сосредоточиться на реальных реформах и восстановлении страны после военного поражения, армянское руководство и националистические структуры вроде "Дашнакцутюн" продолжают делать ставку на старые стратегии, которые уже не работают.

Складывается впечатление, что армянские националистические силы не готовы признать новые реалии, в которых их традиционные союзники уже не рассматривают Армению в качестве приоритетного партнера. Это ярко проявляется в ослаблении поддержки со стороны Франции, США и даже России, которая больше не заинтересована в безоговорочной защите армянских интересов.

Так что же на самом деле стоит за этой истерикой? Очевидно, что "Дашнакцутюн" пытается спровоцировать новую волну антиизербайджанской пропаганды на Западе. После разгромного поражения в 2020 году и окончательного провала проекта "арцах" в 2023 году армянские националисты остались без реального политического будущего. Их последняя надежда - цепляться за ложные обещания западных политиков и продолжать изображать Армению "жертвой".

С учетом вышеизложенного можно выделить несколько ключевых аспектов будущей политики США в отношении Азербайджана и Армении.

Во-первых, Вашингтон продолжит поддерживать мирный процесс. США заинтересованы в том, чтобы между Баку и Ереваном было подписано окончательное мирное соглашение, что полностью устранит фактор нестабильности в регионе.

Открытая поддержка армянских реваншистских сил противоречит этим целям.

Во-вторых, экономические интересы играют решающую роль. Азербайджан является ключевым элементом в обеспечении энергетической безопасности Европы и Запада. Давление на Баку может привести к ухудшению сотрудничества, что США не могут себе позволить.

В третьих, Трамп не станет придавать большое значение армянским вопросам.

Исторически сложилось так, что республиканцы меньше вовлечены в армянское лобби, чем демократы. Несмотря на заявления "Дашнакцутюн" о полученных "сигналах" от окружения Трампа, маловероятно, что его администрация сделает армянский вопрос своим приоритетом.

Время не просто изменилось - оно перевернуло игру, уничтожив иллюзии тех, кто привык жить прошлым. Азербайджан не просто доказал свою способность защищать территориальную целостность - он показал миру, что никакие внешние давления, интриги и политические манипуляции больше не способны поколебать его решимость.

Все разговоры о так называемых "военнопленных" - это не что иное, как жалкий спектакль, рассчитанный на внешнюю аудиторию. Те, кто десятилетиями оправдывал агрессию и этнические чистки, теперь пытаются прикинуться жертвами, надеясь разжалобить западных покровителей. Но эта фальшь уже никого не обманывает.

Жалкие попытки "Дашнакцутюна" и других реваншистов склонить Вашингтон к давлению на Баку выглядят не просто беспомощными, а откровенно жалкими.

Мир изменился, а они так и не заметили, что их голос давно перестал что-либо значить.

Баку не ведет переговоров под давлением. Те времена, когда на Азербайджан можно было воздействовать через дипломатические махинации или санкционные угрозы, ушли безвозвратно.

Судьбу страны определяет сам народ, и никакие внешние игроки не смогут диктовать ему условия. Дни, когда армянские политики могли рассчитывать на поддержку западных элит для продолжения своей бесперспективной стратегии саботажа, закончились.

Армения стоит перед жестоким выбором: либо она признает новую реальность, реформирует свою политику, откажется от провальной внешнеполитической линии и начнет строить будущее, либо так и останется страной вечного кризиса, бессмысленно блуждающей между фантазиями прошлого и суровой реальностью настоящего.

Пока в Ереване надеются на иностранное вмешательство, бегают по кабинетам, жалуются и выпрашивают поддержку, Азербайджан продолжает развиваться, укреплять свою международную позицию и добиваться новых успехов.

Любые попытки надавить на Баку через международные структуры заранее обречены на провал. Азербайджан доказал, что не поддается давлению и шантажу. Хотят ли этого "дашнаки" или нет, но их политическое влияние сошло на нет, а их мечты о реванше разбиваются о суровую реальность.

Время жалоб и интриг прошло - пришло время признать правду, какой бы жестокой она ни была для тех, кто так и не смог принять поражение.