В Алжире состоялась презентация книги «История Отечественной войны. Фактор личности»

В столице Алжирской Народной Демократической Республики состоялась презентация книги "История Отечественной войны. Фактор личности", посвященной одной из самых славных страниц в истории Азербайджана, передает в четверг Day.Az со ссылкой на ИВ Баку.

Издание на арабском языке подготовлено в рамках совместного проекта исполнительной власти города Баку и Института истории.

На мероприятии присутствовали послы и дипломаты зарубежных стран, аккредитованные в Алжире, представители официальных структур, известные общественно-политические, научные и культурные деятели Алжира, представители средств массовой информации, а также наши соотечественники, работающие и обучающиеся в этой стране.

С вступительной речью выступил посол Азербайджана в Алжирской Народной Демократической Республике Турал Рзаев. Он рассказал о Великой Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне, и отметил актуальность книги "История Отечественной войны. Фактор личности".

Было подчеркнуто, что во время 44-дневной войны все убедились в важности и значимости лидерского фактора. В издании отражена мудрая политика, решительность, высокий интеллект и выдающиеся полководческие способности Президента Ильхама Алиева как архитектора славной Победы.

Выступившая на мероприятии действительный член НАНА, доктор исторических наук, академик Наргиз Ахундова отметила, что в книге подробно освещены военная агрессия Армении против Азербайджана, роль Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в достижении Великой Победы.

Отмечено, что это издание является одной из первых попыток обобщения истории войны и охватывает все ее этапы - от начала до сегодняшнего дня. В книгу вошли статьи историков, военных, депутатов Милли Меджлиса и известных журналистов, посвященные Отечественной войне. Сообщалось, что книга издана на 10 языках и представлена в ряде стран мира.

В рамках презентации гостям был показан фильм об Азербайджане, освобожденных территориях и широкомасштабных строительных работах, проводимых в этих районах. Прозвучала азербайджанская национальная музыка, а в завершение был организован прием.