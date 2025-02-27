Премьер Франции опозорился в прямом эфире

Автор: Мехти Ахмедзаде

В сети распространились кадры, на которых четко видно, какие люди ныне руководят Францией.

На опубликованном отрывке эфира французских новостей относительно недавно назначенный премьер-министр Франсуа Байру пытается найти стакан воды, который стоит прямо перед ним.

Премьер выступал на пресс-конференции, где, судя по всему, планировал продемонстрировать не только свое видение будущего Франции, но и свою потрясающую внимательность. Однако судьба распорядилась иначе: Байру явно испытывал жажду, но вместо того, чтобы просто взять стоящий перед ним стакан воды, он начал его судорожно искать - взглядом, руками, а затем, казалось, даже мысленно призывая стакан явиться перед ним сам.

Журналисты, затаив дыхание, наблюдали за этим моментом, в котором премьер-министр Франции героически боролся с прозрачной угрозой. В какой-то момент казалось, что он уже почти нашел его - но нет. В конце концов стоящим рядом коллегам со смехом на лице пришлось показать премьеру стакан.

Вопрос о том, как человек, не способный обнаружить предмет, находящийся прямо перед ним, управляет страной? Возможно, Байру просто отрабатывал новую стратегию - например, символично демонстрировал, как Франция ищет выход из кризиса, глядя куда угодно, кроме очевидных решений.