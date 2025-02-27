Милли Меджлис осуждает заявление Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения

Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики выразил свою позицию относительно заявления Комитета парламентского партнерства ЕС-Армения от 25 февраля 2025 года.

Об этом в четверг сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса.

"Милли Меджлис Азербайджанской Республики решительно осуждает заявление Комитета парламентского партнерства Европейский союз-Армения от 25 февраля 2025 года, оценивая этот документ как очередной пример клеветнической кампании, проводимой Европейским парламентом и Арменией против Азербайджана", - отмечается в заявлении Милли Меджлиса.

Было отмечено, что данное заявление, принятое накануне 33-й годовщины Ходжалинского геноцида, совершенного Арменией против азербайджанского народа, и выдвинутые в адрес Азербайджана абсурдные и совершенно необоснованные обвинения в очередной раз раскрывают истинную сущность как Армении, так и Европарламента.

"В результате это заявление вновь продемонстрировало неискренность армянской стороны в процессе переговоров с Азербайджаном. Ярким показателем этого является поддержка парламентом Армении, в том числе представителями правящей партии, участвующими в работе Комитета, совместного заявления, прямо противоречащего выступлениям руководства Армении по вопросу признания суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также нормализации межгосударственных отношений.

С другой стороны, это заявление является очередным проявлением глубоко укоренившейся политики ненависти к Азербайджану в Европейском парламенте", - говорится в заявлении парламента Азербайджана.

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