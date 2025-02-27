https://news.day.az/politics/1733388.html Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает - ВИДЕО Активность "наблюдателей" Евросоюза на границе с Азербайджаном не стихает. Как передает Day.Az, в распоряжении Trend оказались новые видеокадры в связи с этим. Так, представители ЕС, приблизившись на трех автомобилях марки "Toyota" к армяно-азербайджанской границе, приступили к "наблюдению" за нашими территориями.
Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает - ВИДЕО
Активность "наблюдателей" Евросоюза на границе с Азербайджаном не стихает.
Как передает Day.Az, в распоряжении Trend оказались новые видеокадры в связи с этим.
Так, представители ЕС, приблизившись на трех автомобилях марки "Toyota" к армяно-азербайджанской границе, приступили к "наблюдению" за нашими территориями.
Их деятельность была зафиксирована военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана. Так же как эти "наблюдатели" следят за нашими территориями, так и азербайджанские военные внимательно наблюдают за их деятельностью.
Представляем вниманию данные видеокадры.
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