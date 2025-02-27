Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает

Активность "наблюдателей" Евросоюза на границе с Азербайджаном не стихает.

Как передает Day.Az, в распоряжении Trend оказались новые видеокадры в связи с этим.

Так, представители ЕС, приблизившись на трех автомобилях марки "Toyota" к армяно-азербайджанской границе, приступили к "наблюдению" за нашими территориями.

Их деятельность была зафиксирована военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана. Так же как эти "наблюдатели" следят за нашими территориями, так и азербайджанские военные внимательно наблюдают за их деятельностью.

Представляем вниманию данные видеокадры.