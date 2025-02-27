Президент Гвинеи-Бисау посетил Парк Победы в Баку

27 февраля Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Парк Победы в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется