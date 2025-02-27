В Колумбийском университете состоялось мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду

В Колумбийском университете Нью-Йорка (США) состоялось мероприятие Echos of khojaly: Remembering the Innocence ( "Эхо Ходжалы: Вспоминая невиновность"), посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, в мероприятии, организованном Азербайджано-американской молодежной федерацией, приняли участие сотрудники Постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН, посольства Азербайджанской Республики в США, Госкомитета по работе с диаспорой, а также молодежь, обучающаяся в Колумбийском, Гарвардском и других университетах, представители азербайджанской и турецкой диаспор в Нью-Йорке.

"Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и США, затем минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Выступившая с вступительной речью глава Азербайджано-американской федерации молодежи Лейла Асланова поприветствовала гостей и подробно проинформировала участников о Ходжалинском геноциде.

Постоянный представитель Азербайджанской Республики при ООН, посол Тофиг Мусаев отметил, что проводятся работы по даче правовой и политической оценки геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев в Ходжалы, на международной арене.

Заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Салхат Аббасова сказала, что Ходжалинский геноцид является кровавой памятью нашего народа. Она также проинформировала о проделанной работе по восстановлению международной справедливости, о возвращении вынужденных переселенцев на родину спустя 30 лет.

Сотрудник посольства Азербайджанской Республики в США Джейхун Новрузов рассказал об усилиях посольства в США по достижению международной юридической оценки Ходжалинского геноцида.

Руководитель "Geo TV", аккредитованный в ООН журналист Азим Миан поделился впечатлениями от своего визита в Азербайджан, отметив, что на освобожденных территориях он стал свидетелем армянского вандализма, а также отметил, что заминированные зоны продолжают угрожать жизни людей. Он выразил надежду на то, что Ходжалинский геноцид в будущем получит правовую оценку на международной арене.

Затем были продемонстрированы видеоматериалы, подготовленные Фондом Гейдара Алиева, с воспоминаниями свидетелей Ходжалинского геноцида о тех ужасных событиях.

Член Азербайджано-американской молодежной федерации и студент Колумбийского университета Кямран Гасанов представил доклад, основанный на исследовании Ходжалинского геноцида.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что Ходжалинский геноцид является преступлением против человечности, и что виновные должны предстать перед международным судом.

На мероприятии прозвучала лирическая музыка, посвященная памяти жертв Ходжалинского геноцида, в исполнении проживающих в Нью-Йорке артистов - руководителя Общества национальной музыки и глобальной культуры, лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой (фортепиано) и активиста диаспоры Агиля Гусейнова (тар).

В Центре развития детей и молодежи My Way была представлена выставка, посвященная ужасам Ходжалинского геноцида, состоящая из работ детей, обучающихся в Центре, а также композиция "Крик Ходжалы", написанная директором по культуре Центра, азербайджанским художником-скульптором Эмином Гулиевым.

Отмечается, что важность таких мероприятий, проводимых с целью повышения осведомленности о Ходжалинском геноциде, доведения до сведения международной общественности реальных фактов о преступлениях против человечности, совершенных в результате оккупационной политики Армении, о текущей ситуации в Карабахе и регионе, предотвращения распространения армянской дезинформации, привлечения внимания к процессу обеспечения мира и стабильности в регионе, очень высока", - говорится в сообщении Госкомитета.