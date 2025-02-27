Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало почтил память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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