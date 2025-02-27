https://news.day.az/politics/1733403.html Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало почтил память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Гвинеи-Бисау почтил память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало почтил память великого лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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