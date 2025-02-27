Президент Гвинеи-Бисау посетил воинскую часть коммандос

Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало 27 февраля в сопровождении министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова и министра оборонной промышленности Вугара Мустафаева посетил одну из воинских частей коммандос Азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала в воинской части состоялась церемония официальной встречи, в честь гостей был выстроен почетный караул.

Затем состоялось ознакомление с новым симуляционным оборудованием, представленным Министерством оборонной промышленности, делегация понаблюдала за спортивными тренировками военнослужащих.

Гости ознакомились с закрытым стрельбищем, казармой, оружейной комнатой, вещевым складом, кабинетами идеологической работы и другими административными помещениями, а также с условиями, созданными в столовой.

Также они понаблюдали за действиями на горной вышке коммандос и разведывательной тропе.

Была осмотрена выставка, где представлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), вооружение, автомобили, специальная техника и другие боевые средства, произведенные Министерством оборонной промышленности, а также компаниями RTX и Improtex.

Далее делегации были продемонстрированы оружие и боеприпасы, боевое оснащение и военная техника, находящиеся на вооружении Азербайджанской армии, предоставлена подробная информация об их тактико-технических характеристиках и правилах надлежащего использования.

В завершение визита состоялись взаимный обмен подарками и фотосессия.