https://news.day.az/politics/1733446.html Президент Гвинеи-Бисау побывал в "ASAN xidmət" - ФОТО Делегация во главе с Президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало в рамках официального визита в Азербайджан ознакомилась с деятельностью центра "ASAN xidmət". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке.
Президент Гвинеи-Бисау побывал в "ASAN xidmət" - ФОТО
Делегация во главе с Президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало в рамках официального визита в Азербайджан ознакомилась с деятельностью центра "ASAN xidmət".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке.
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