https://news.day.az/politics/1733446.html

Президент Гвинеи-Бисау побывал в "ASAN xidmət" - ФОТО

Делегация во главе с Президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало в рамках официального визита в Азербайджан ознакомилась с деятельностью центра "ASAN xidmət". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке.