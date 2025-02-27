Президент Гвинеи-Бисау побывал в "ASAN xidmət"

Делегация во главе с Президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало в рамках официального визита в Азербайджан ознакомилась с деятельностью центра "ASAN xidmət".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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