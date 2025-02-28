https://news.day.az/politics/1733539.html В Бакинской декларации выражен призыв к возвращению на родину азербайджанцев, изгнанных из Армении - Сахиба Гафарова На 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) была принята Бакинская декларация и 29 резолюций по различным вопросам. Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на пленарном заседании парламента.
В Бакинской декларации выражен призыв к возвращению на родину азербайджанцев, изгнанных из Армении - Сахиба Гафарова
На 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) была принята Бакинская декларация и 29 резолюций по различным вопросам.
Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на пленарном заседании парламента.
Спикер напомнила, что с 18 по 20 февраля в Баку прошла 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) и состоялись другие мероприятия.
"В одном из пунктов Бакинской декларации, принятой АПА, выражен призыв к мобилизации усилий для обеспечения возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, на родину", - добавила С.Гафарова
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре