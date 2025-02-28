В Бакинской декларации выражен призыв к возвращению на родину азербайджанцев, изгнанных из Армении

На 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) была принята Бакинская декларация и 29 резолюций по различным вопросам.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на пленарном заседании парламента.

Спикер напомнила, что с 18 по 20 февраля в Баку прошла 15-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) и состоялись другие мероприятия.

"В одном из пунктов Бакинской декларации, принятой АПА, выражен призыв к мобилизации усилий для обеспечения возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, на родину", - добавила С.Гафарова