https://news.day.az/politics/1734220.html Пашинян не позволил мне направить письмо Президенту Ильхаму Алиеву - Арутюнян Премьер-министр Армении Никол Пашинян не позволил мне направить письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал обвиняемый в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа Араик Арутюнян в своих показаниях на сегодняшнем судебном заседании в Баку.
Пашинян не позволил мне направить письмо Президенту Ильхаму Алиеву - Арутюнян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не позволил мне направить письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал обвиняемый в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа Араик Арутюнян в своих показаниях на сегодняшнем судебном заседании в Баку.
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