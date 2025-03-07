Армянское искусство исчезновения: от государства до миллиардов

Автор: Эльчин Алыоглу,

директор Baku Network, специально для Day.Az

Существует древнее армянское искусство исчезновения. Исчезновение армянского государства - проверено веками. Исчезновение армянской экономики - задокументировано в ежегодных отчётах МВФ. Исчезновение здравого смысла - зафиксировано в речах Никола Пашиняна. Но вот перед нами новая вершина национального гения - исчезновение государственных миллиардов прямо на глазах у общества.

И ведь никто не скажет, что это было плохо организовано. Это вам не примитивная коррупция, когда некий армянский чиновник тупо кладёт чемодан с деньгами в багажник. Нет! Здесь всё элегантно, интеллектуально, с размахом. Фирмы-призраки, офшоры, виртуальная кибербезопасность, финансовый туман, государственные структуры, страдающие провалами в памяти - и главное, ни одного виноватого.

... Где-то в туманных залах ереванской власти, в мягких креслах, за чашкой ароматного кофе, некто сказал: "А давайте создадим компанию!". - "А давайте!" - дружно ответили ему собеседники, едва не поперхнувшись политическим энтузиазмом.

И вот, в самом сердце Еревана, ровно через восемь дней после рождения CFW CJSC, на её новорождённые счета поступает 1,5 миллиарда драмов. А что же? Любое дитя нуждается в заботе, особенно если его крёстными стали государственные структуры. Деньги на развитие? Конечно! Поднимать кибербезопасность? Безусловно!

Но не спешите радоваться, дорогие читатели. Ведь это не просто компания. Это нечто большее - это армянская государственная фантазия в чистом виде.

CFW CJSC имела отличное происхождение: учредители - компании из американского Делавэра. Ну а что тут такого? Обычное дело, когда государство вкладывает деньги налогоплательщиков в офшоры. В конце концов, зачем платить налоги в Армении, когда можно не платить их вовсе?

Но кто же стоит за этим великолепным проектом? Директор - подруга жены мэра Еревана. А мэр, на минуточку, бывший вице-премьер и бывший председатель фонда ANIF, который и выделил инвестиции. О, как удачно совпало! Талантливые люди просто находят друг друга в нужное время и в нужном месте.

Семейственность? Конфликт интересов? Ну что вы, это же не Азербайджан, где за такие вещи ещё могут посадить! Это Армения, здесь традиции непотизма священны и нерушимы, как стены искусственно древних монастырей.

Казалось бы, что общего у кибербезопасности, жены мэра и офшорных компаний в Делавэре? Ответ прост: армянские государственные инвестиции.

Ах, как же прекрасно чувствовать заботу родного государства! Особенно если ты - жена мэра или, хотя бы, её подруга. В таком случае государственные деньги к тебе просто текут рекой, минуя ненужные преграды вроде конкурсов, тендеров и аудиторских проверок.

Давайте разберёмся, что же случилось.

Где-то в уютных ереванских кабинетах собрались серьёзные люди. Тигран Авинян, бывший вице-премьер, а ныне мэр Еревана, любезно кивает жене. Жена кивает подруге. Подруга задумывается: "А почему бы и нет?".

И вот, словно по волшебству, только что созданная CFW CJSC получает 1,5 миллиарда драмов из государственного фонда. Ну, а что? Кибербезопасность - это серьёзно. Особенно, если на её развитие выделяют государственные деньги, которые потом оказываются в офшорах.

Но постойте! Давайте разберёмся: кто же все эти люди? Карине Андреасян - директор CFW CJSC. Ее подруга - Мариам Пахлавуни - совершенно случайно оказалась женой мэра Еревана. Тигран Авинян - муж Пахлавуни, бывший вице-премьер Армении, а теперь мэр Еревана. До этого он был председателем совета директоров фонда, который и выделил деньги.

Как удачно совпало! Вы чувствуете этот аромат случайностей? Это не коррупция, не взятка, не откат - это просто тепло семейных отношений, когда любимые люди помогают друг другу.

Теперь о серьёзном. Где зарегистрирована часть компании CFW CJSC? В Делавэре.

Ах, Делавэр, этот волшебный край, где фирмы живут без налогов, без обязательств и без любопытных вопросов! В одном скромном офисе по адресу 251 Little Falls Drive, Wilmington зарегистрированы Ararat Technologies LLC и Hayk Holding LLC, которым принадлежит 51% CFW.

Как романтично! Компания с армянскими государственными инвестициями принадлежит американским офшорам. И возглавляет всё это Роберт Левин - американец, которому, очевидно, до слёз дорога судьба армянской кибербезопасности.

Как же потратили миллиарды? Были ли созданы те самые мощные кибербезопасные структуры? Подготовлены ли тысячи специалистов, которые должны защищать страну от виртуальных угроз? Ответ прост: нет.

В апреле 2023 года в CFW работало 15 человек. В августе 2024 года осталось двое. Сегодня остался один - директор компании. Возможно, это многозадачный гений, который в одиночку разрабатывает кибербезопасные технологии, ведёт бухгалтерию, моет полы в офисе (если офис вообще существует) и в перерывах пишет отчёты.

Но и отчётов тоже нет. Фонд "Предприниматель + Государство" якобы должен был контролировать использование средств. Но на запрос журналистов ANIF ответил в духе великого армянского ноу-хау: "коммерческая тайна".

То есть деньги государственные, но узнать, куда они пошли, нельзя. Угадай мелодию, гражданин налогоплательщик!

Как же это могло случиться? Видимо, коллектив CFW был настолько мощным, настолько интеллектуальным, что достиг такого уровня кибербезопасности, что стал невидим для налоговой инспекции, аудиторов и правительства. Они не просто исчезли - они ушли в виртуальную реальность, оставив за собой одинокого директора.

Директор, кстати, тоже не так прост. Вопросы журналистов она игнорирует с такой же страстью, с какой армянские власти игнорируют здравый смысл. Может, её тоже уже нет? Может, CFW CJSC - это не компания, а просто концепция, идея, философская категория, как, например, "свобода" или "демократия" в Армении?

Министерство финансов тоже впечатлило. Журналисты спросили, платит ли CFW CJSC дивиденды государству, ведь 49% акций компании принадлежат бюджету. Ответ министерства достоин высшей литературной премии: "государственной компании с таким названием не существует".

Гениально! Государство выделяет деньги компании, которой не существует. Это какой-то финансовый дзен! Вот что значит абсолютное просветление - видеть то, чего нет, и не замечать то, что есть.

Впрочем, армянские чиновники давно живут в параллельной реальности. В их мире экономика процветает, Пашинян - великий стратег, а армянская армия непобедима. Так что отсутствие какой-то там компании - мелочь!

Как это не существует? Деньги ушли, компанию зарегистрировали, бумаги подписали, и даже кто-то там формально работает. Но для Министерства финансов её просто нет.

Ну что ж, у каждого государства свои уникальные достижения. Армения изобрела квантовую коррупцию: деньги выделены, фирма создана, но в финансовой реальности её нет.

Конечно, журналисты решили напрямую спросить директора CFW: "Что вы сделали на 1,5 миллиарда драмов?"

Ответ оказался блестящим по своей лаконичности: тишина. Ни официальных заявлений, ни пресс-конференций, ни даже невнятного оправдания.

Какой же был результат этих проверок? А вот тут нас ждёт сюрприз - аудиторские отчёты засекречены!

Госкомитет управления имуществом, которому переданы дела ANIF, на вопрос о проверке этих средств сказал, что аудиторское заключение конфиденциально. Конечно! Как же можно раскрывать такие секреты? Вдруг граждане узнают правду и у них отвалится челюсть?

Но не стоит думать, что никто за CFW CJSC не следил. О, контроль был! Каждый год компания должна была заказывать аудит у топ-10 мировых аудиторских компаний.

Почему? А как же иначе? Ведь если открыть отчёт, может выясниться, что там ничего нет. А если там ничего нет, то придётся признать, что деньги разворовали. А если признать, что деньги разворовали, то придётся кого-то наказать!

Ну, этого допустить нельзя. Наказывать в Армении можно только простых граждан, которые вышли на улицу без разрешения Пашиняна. А вот воровать миллиарды - это не преступление, а часть национального наследия.

Самый пик этого цирка - цель инвестиций. Развитие кибербезопасности в Армении.

Кибербезопасность! В стране, где премьер-министр оставляет свою страницу в Facebook без пароля и где государственные серверы могут взломать даже школьники из соседнего подъезда!

Ибо, как говорится, нечего: кибербезопасность в Армении - это как бронепоезд на резиновых колёсах".

Где же армянские кибергении? Где мощные технологии, которые должны были защитить госданные? О, они есть! Просто их тоже никто не видит. Ведь это самая продвинутая система защиты - невидимая, как и сама компания CFW.

В итоге что мы имеем? Деньги ушли в никуда. Компания существует и не существует одновременно. Государственные структуры ничего не знают, ничего не видят, ничего не слышат. Никол Пашинян делает вид, что всё в порядке. Армянское общество традиционно пожимает плечами и ворчит на кухнях, запивая всё это коньяком. И самое важное - никто не виноват.

Потрясающий трюк, который удался только армянским чиновникам. На Западе такую схему назвали бы грандиозным финансовым преступлением, а в Армении это просто очередной день в офисе.

Вопрос: а деньги можно вернуть? Ой, ну зачем же так грубо? В конце концов, это же инвестиции! Просто неудачные. Ну бывает же!

В таких случаях обычно народ должен возмутиться. Ну как же! Государственные деньги ушли в карман друзей и родственников власти!

Но армянский народ - это особый народ. Он возмущается правильно. Когда деньги уходят в офшоры, народ просто пожимает плечами. Ну а что тут поделать? Все так делают!

Вот если бы в какой-нибудь булочной подорожал лаваш на 10 драмов - тогда да, можно и на улицу выйти, и правительство проклясть.

Но 1,5 миллиарда драмов? Не, пусть разбираются журналисты.

Самый смешной момент во всей этой истории - это сама идея инвестиций. Ведь официально деньги выделялись на развитие кибербезопасности в Армении. Где эта безопасность? Кто-нибудь видел армянских хакеров? Может, армянские специалисты по защите данных покорили Кремниевую долину? Может, армянские IT-компании защищают данные НАТО? Нет.

Есть один директор, несколько уволенных сотрудников и миллиарды драмов, растворившихся в офшорах. Но давайте будем честны: чем меньше специалистов, тем лучше защищена информация! В этом есть гениальная армянская логика: если в компании вообще нет сотрудников, то её невозможно взломать.

Теперь, когда всё это всплыло наружу, осталось только одно: будет ли кто-то наказан?

Ответ очевиден: никто.

Никол Пашинян почесывает затылок и делает вид, что ничего не знал. Министерство финансов официально не знает о существовании компании. Госкомитет управления имуществом отказывается публиковать аудиторские отчёты.

А народ... Ну а что народ? Народ пожмёт плечами и будет дальше жаловаться на цену лаваша.

В конце концов, не всякому же дано родиться женой мэра.

И теперь, когда Николу Пашиняну и его команде снова потребуются деньги для очередного "прорывного" проекта, пусть не удивляются, что армянские граждане массово прячут кошельки и нервно оглядываются, выходя из банков.

Потому что в Армении деньги имеют особую способность - исчезать без следа.