Милли Меджлис направил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо в связи с Международным женским днем

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с 8 марта - Международным женским днем.

Как сообщает Day.Az, соответствующее предложение озвучила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Предложение было принято.