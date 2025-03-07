https://news.day.az/politics/1735207.html Милли Меджлис направил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо в связи с Международным женским днем Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с 8 марта - Международным женским днем. Как сообщает Day.Az, соответствующее предложение озвучила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. Предложение было принято.
Милли Меджлис направил Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо в связи с Международным женским днем
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с 8 марта - Международным женским днем.
Как сообщает Day.Az, соответствующее предложение озвучила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Предложение было принято.
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