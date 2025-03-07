https://news.day.az/politics/1735312.html Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает - ВИДЕО Активность "наблюдателей" Европейского Союза, размещенных на границе с Азербайджаном, не стихает. В связи с этим в Trend поступило видео, подтверждающее факт шпионажа со стороны "наблюдателей", передает Day.A.
Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает - ВИДЕО
Активность "наблюдателей" Европейского Союза, размещенных на границе с Азербайджаном, не стихает.
В связи с этим в Trend поступило видео, подтверждающее факт шпионажа со стороны "наблюдателей", передает Day.A.
На двух автомобилях марки "Toyota", принадлежащих ЕС, "наблюдатели" в сопровождении армянских военнослужащих приблизились к армяно-азербайджанской границе и приступили к "наблюдению" за нашими территориями в Лачинском направлении.
Деятельность "наблюдателей" не осталась незамеченной военнослужащими Государственной пограничной службы, которые бдительно охраняют границы Азербайджана.
Trend предлагает вниманию читателей данные видеокадры.
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