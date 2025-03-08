Азербайджан и Тунис обсудили перспективы многостороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в чрезвычайном заседании Совета глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) 8 марта встретился с тунисским коллегой Мохамедом Али Аль-Нафти.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Тунисом.

Была отмечена важность расширения связей в различных областях между двумя странами, связанными общими религиозными и культурными корнями.

В этой связи была подчеркнута значимость создания механизма консультаций между министерствами иностранных дел. Была подчеркнута необходимость взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана и Туниса в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, ОИС, Движение неприсоединения.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.