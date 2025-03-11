Азербайджан и Казахстан обсудили реализацию крупных стратегических проектов
Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы реализации крупных стратегических проектов, включая прокладку волоконно-оптической линии связи и глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.
Как передает Day.Az, этот вопрос стал частью повестки встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, который находится в Астане с официальным визитом.
Президент Токаев отметил значимость данной встречи для дальнейшего укрепления многогранных межгосударственных связей.
"Ваш визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего продвижения нашего сотрудничества с братским Азербайджаном. Отношения с Азербайджаном для нас имеют очень важное значение. Мы рассматриваем вашу страну в качестве надежного стратегического партнера и союзника", - подчеркнул он.
Глава МИД Азербайджана выразил благодарность за традиционно теплый прием и подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений.
Джейхун Байрамов выразил благодарность казахстанской стороне за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.
Также были рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, цифровизации, транзита и транспорта.
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