В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что выходке Джастина Трюдо в парламенте Канады.

Day.Az представляет публикацию:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел - но не просто так. СМИ пестрят фотографией Трюдо, весело и задорно уносящего с собой из канадского парламента кресло, которое он там несколько лет занимал.

Ничего не напоминает?

Кяльбаджарский район, несколько лет назад. Сваливающие армянские оккупанты и незаконные поселенцы убираются восвояси, сжигая дома, леса и вынося все, вплоть до унитазов.

Неудивительно, что Трюдо их так поддерживал - привычки те же!