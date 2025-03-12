https://news.day.az/politics/1736300.html Трюдо нахватался привычек у своих армянских друзей - ФОТО В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что выходке Джастина Трюдо в парламенте Канады. Day.Az представляет публикацию: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел - но не просто так.
Трюдо нахватался привычек у своих армянских друзей - ФОТО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что выходке Джастина Трюдо в парламенте Канады.
Day.Az представляет публикацию:
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел - но не просто так. СМИ пестрят фотографией Трюдо, весело и задорно уносящего с собой из канадского парламента кресло, которое он там несколько лет занимал.
Ничего не напоминает?
Кяльбаджарский район, несколько лет назад. Сваливающие армянские оккупанты и незаконные поселенцы убираются восвояси, сжигая дома, леса и вынося все, вплоть до унитазов.
Неудивительно, что Трюдо их так поддерживал - привычки те же!
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