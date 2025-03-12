Азербайджан и Северная Македония подписали новое соглашение

Азербайджан и Северная Македония заключили соглашение об освобождении от виз владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

Документ подписали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунский.