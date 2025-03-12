https://news.day.az/politics/1736378.html Азербайджан и Северная Македония подписали новое соглашение Азербайджан и Северная Македония заключили соглашение об освобождении от виз владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.
Азербайджан и Северная Македония подписали новое соглашение
Азербайджан и Северная Македония заключили соглашение об освобождении от виз владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.
Документ подписали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунский.
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