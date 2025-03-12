Автор: Зульфугар Ибрагимов

Во вторник, 11 марта, у кормушки Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) наблюдалось столпотворение. Поклевать армянского корма собралась куча народу. Армянские и французские СМИ с гордостью сообщают, что на сухой и влажный корм, представленный лоббистам диаспорой, сбежались аж 450 человек.

Среди которых были не только полезные идиоты в виде мелких должностных лиц, использующихся для мелких как они сами пакостей, но также глава МИД Жан-Ноэль Барро, евродепутат Франсуа Ксавье Беллами, мэр Парижа Энн Идальго и милашка экс-премьер Габриэль Атталь.

Эти ужины армянская диаспора проводит ежегодно в качестве проверки состояния лоббистского арсенала. Прикормленные политики, депутаты и прочие слетаются на эти мероприятия как мухи на...Каждый, хоть что-то сделавший для армянства, с нетерпением ожидает приглашения и гадает, будут ли его заслуги оценены приглашением к столу.

Темой этих сборищ, как правило, является продвижение армянских интересов. В последние годы, правда, чавканье и звон бокалов сопровождают вой и нытье, потому как возможности продвижения армянских интересов уже пять лет как резко ограничились. У армянства всегда найдется повод собраться, посидеть эдак по-дружески, вспомнить, кто кому сколько должен и кто не выполнил своих обязательств. Армянство очень внимательно следит за тем, чтобы толпящиеся вокруг армянской кормушки отрабатывали свой корм.

В этом году думающая, что находится на церемонии вручения Оскара толпа собралась обсудить, чем еще Франция может поддержать столь близкую ей "маленькую, хрупкую, но отважную страну - Армению" в свете судебного процесса в Баку. Эту "маленькую и хрупкую" страну Франция упорно поддерживает и поддерживает и все время что-то для нее делает, а дела Армении идут все хуже и хуже. Тут есть очень явная закономерность, но ни армяне, ни кормящиеся из их рук лоббисты этого стараются не замечать. Особенно последние. Поэтому слова лились рекой под аккомпанемент оголтелой азербайджанофобии, туркофобии и исламофобии. Читая отчеты брызжущих слюной от избытка аппетита журналистов, начинаешь понимать, что в отеле в центре Парижа собрались действительно родственные души, сплоченные ненавистью. И собрались они, как объявил сопредседатель CCAF Мурад Папазян, "чтобы заявить, что время безнаказанности прошло".

Как и следовало ожидать, среди "23 заложников" Папазян упомянет только Рубена Варданяна. Черт возьми, что может творить доллар животворящий.

Папазян в своей эмоциональной и полной эпитетов речи обрисовал в общих чертах программу минимум, которую должны будут выполнять нанятые политики и депутаты.

Во-первых, активизировать на международном уровне тему возвращения добровольно выехавших армян в Карабах. Во-вторых, поднять на международном уровне вопрос санкций против Баку за "геноцид". В-третьих, потребовать полного эмбарго на продажу оружия Азербайджану. И далее в том же нездоровом духе. Думается, Папазяну после такого вы... выхлопа эмоций пришлось принять успокоительную таблетку, чтобы стресс не помешал пищеварению.

Вслед за ним к микрофону вспорхнула Энн Идальго, которая после купания в Сене наперегонки с кишечной палочкой стала особенно говорливой. Мэр гордо заявила, что 11 лет ни разу не пропустила ужина CCAF. Еще бы... Она отчиталась о том, какие мерзости делала и говорила за период, проведший после предыдущего ужина, сколько раз призывала к бойкоту СОР29 и сколько раз на дню высказывалась за освобождение сепаратистов.

Выступали много и эмоционально, почти что бились в истерике, доказывая, как каждый восхищается "мужеством армянского народа", его "благородством", "демократичностью" и "многострадальностью". И каждый старался переплюнуть в эпитетах другого, чтобы показать, что именно он больше всех любит Армению и армян и готов прямо здесь отдать за нее свою жизнь. Излияния продажной совести показали, что армянство, в принципе, нашло заветную кнопку французского истэблишмента и политических кругов. Это просто зашкаливающая исламофобия и туркофобия. Ненависть к мусульманскому миру и Турции, проецирующаяся и на Азербайджан, заставляет эту массу подключаться к заведомо грязной и преступной пропаганде. Не ради армян, а ради удовлетворения своих порочных инстинктов. Армянство - это просто прекрасный способ выплеснуть свою желчь под благородным предлогом и еще неплохо на этом заработать.

Поток сознания, слава богу, иссяк, когда, наконец, заработали челюсти.

Приятного аппетита желать не будем.