цирк на месте, клоуны все те же

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о последней резолюции Европарламента.

Day.Az представляет публикацию:

Европарламент снова в деле - приняли очередную резолюцию против Азербайджана. Ну, как резолюцию: не документ, а жалкая пародия на дипломатию, сляпанная в каком-то пьяном угаре.

В Брюсселе, видимо, других проблем нет - там день и ночь думают об "армянских пленниках". Но зачем факты, когда можно устроить крестовый поход против Азербайджана? Суд над военными преступниками они называют "политической расправой", забыв, что эти люди причастны к оккупации и этническим чисткам.

Навесили на морды лица маски "защитников прав человека", нацепили красные носы, сделали яркий макияж, и вперед! Голосовать на еще одну резолюцию!

А куда пропадают голоса евродепутатов, когда речь заходит о пропавших в годы конфликта азербайджанцах, о мирном населении, сотнях тысяч искалеченных жизней и судеб? Куда они прячут свои языки? Роскошь правды клоуны в Европарламенте не могут себе позволить.

Автор карикатуры - HSF