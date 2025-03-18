Автор: Мехти Ахмедзаде

Византийское наследие - это не просто история, это живая традиция, вплетённая в ткань современной цивилизации. И, конечно, армянство выбрало целью для очередного присвоения именно это наследие.

Как сообщают армянские СМИ, посол Армении во Франции Арман Хачатрян встретился с президентом и директором Лувра Лоранс де Кар. В ходе встречи обсуждалось "сотрудничество, налаженное между Францией и Арменией в сфере культуры", а также "текущие инициативы с отделом Древнего Ближнего Востока Лувра, а также Отделом, посвященным византийскому и восточнохристианскому наследию, который будет создан в ближайшие годы".

Посол утверждает, что Армения, "имеющая значительное культурное наследие" (уже смешно - ред.), будет представлена ​​в этом будущем отделе работами, посвященными Византии и восточным христианам.

Да, Византия сама по себе была колоссом, сохранившим богатое греко-римское наследие. А причем тут Армения?

Мы снова сталкиваемся с этой удивительной армянской привычкой - присваивать себе всё, что блестит . Посол Хачатрян с гордостью заявляет о "значительном культурном наследии" Армении, но не уточняет, сколько из этого "наследия" было заимствовано, переосмыслено или просто приписано себе с лёгкой руки.

Это не первый случай, когда Армения пытается натянуть на себя чужую мантию. Взять хотя бы их бесконечные претензии на албанское церковное искусство или даже на элементы персидской культуры, которые они с лёгкостью объявляют "исконно армянскими". История повторяется: как только появляется что-то великое у соседей, армянские идеологи тут же начинают искать, как бы это "привязать" к своей национальной идентичности.

И что особенно забавно - в Лувре, похоже, готовы подыграть этому спектаклю. Сообщается, что в новом отделе, посвящённом византийскому и восточнохристианскому наследию, появятся образцы "армянского наследия"... Византии.

Может, стоит напомнить, что даже их хвалёные хачкары - это не более чем локальная интерпретация куда более древних традиций, уходящих корнями в ту же Византию, а то и дальше, к хеттам и ассирийцам? Но нет, проще объявить себя "колыбелью цивилизации" и ждать, пока мир поверит.

Армянская стратегия проста: взять чужое, перекрасить в свои цвета и кричать погромче. Византийское наследие - слишком ценный трофей, чтобы упустить шанс. Но история не терпит подлогов: сколько бы ни старались в Ереване, мозаики Святой Софии не заговорят на армянском, а кодекс Юстиниана не станет "древнеармянским правом".