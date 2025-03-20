Ереван пропустил "похороны" Минской группы

Автор: Лейла Таривердиева

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в интервью армянским СМИ прокомментировала вопрос роспуска Минской группы ОБСЕ.

"Армения на самом высоком уровне заявила о своей готовности рассмотреть вопрос о роспуске Минской группы ОБСЕ. Армения лишь хочет быть уверена, что это означает де-факто и де-юре завершение конфликта, а не его перенос на территорию Армении под риторикой так называемого "западного Азербайджана"", - сказала она.

Ну что сказать... И де-факто, и де-юре карабахский конфликт давно завершился. То, что в Ереване хотят думать, что это не так, это их проблемы. Если пресс-секретарь МИД Бадалян не знает, что с полным восстановлением Азербайджаном суверенитета над всеми своими территориями карабахский конфликт ушел в историю, значит, ей надо сменить место работы. Мирный договор, который обсуждался сторонами, будет подписываться в ознаменование завершения армяно-азербайджанского, а не карабахского конфликта. Это две большие разницы, и никакой связи нынешнего процесса с Минской группой нет.

Минская группа была создана для посредничества в урегулировании карабахского конфликта. Ее мандат не безграничен, и Армения не может держать сопредов про запас, на всякий случай, вдруг потом пригодятся. Карабахский конфликт завершен и вместе с ним завершился мандат Минской группы. Пусть даже чиновники продолжают получать свои высокие зарплаты, посредничать им больше не в чем. Да и посредничество их трудно назвать успешным. Все 25 лет вмешательства в процесс сопредседатели в лице США, России и Франции делали все, чтобы ничего не делать.

Нежелание Еревана прощаться с сопредами можно понять. Минская группа четверть века верой и правдой служила армянским интересам. Но прощаться все же придется.

Минская группа не участвует в процессе уже пятый год. К переговорам между Баку и Ереваном в новых реалиях Азербайджан ее не подпустил. Попытки делались, но у азербайджанской стороны на этот счет твердая позиция. А что, в МИД Армении не заметили, что никаких сопредседателей на горизонте больше нет? Страны-сопреды попытались выйти из положения, назначив неких спецпредставителей по Южному Кавказу, но и это не сработало.

МГ скончалась и реанимировать ее Азербайджан не позволит. Пора уже с этим смириться. А официального упразднения ее Баку требует не потому, что она ему как-то мешает. Совсем нет. Это требование - проверка готовности Еревана к миру. И то, как он сопротивляется, свидетельствует о том, что в Армении к добрососедскому сосуществованию абсолютно не готовы.